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13 июня • обновлено в 18:08
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Из-за коронавируса транзит нефтепродуктов через Украину обрушился на 27%

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Из-за пандемии коронавируса, карантина и снижения спроса транзит нефтепродуктов через Украину сократился в январе-мае на 27%.

Об этом со ссылкой на исследования "Консалтинговой группы А-95" сообщает encorr. Так, в первую очередь сократился транзит дизельного топлива – до 40 тыс. т, (в 2019 году за аналогичный период доставили 54,9 тыс. т).

Из-за коронавируса транзит нефтепродуктов через Украину обрушился на 27%

Перевозки бензина в Молдову снизились на 42%, до 5,7 тыс. т. Поставки битума и авиационного топлива в 2020 г. в Молдову не осуществлялись. Еще за 5 месяцев текущего года транзитом было поставлено 1,8 тыс. т белорусского мазута в направлении той же Молдовы.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть могут сильно снизиться уже в ближайшее время.

Власти Саудовской Аравии приказали госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки – до 7,492 млн б/с. То есть больше, чем было прописано в сделке ОПЕК+.

Компания "Роснефть" объявила, что будет разрабатывать новые нефтяные скважины, несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

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Тема
Бензин в Украине
Место
Украина
Теги
нефть бензин
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