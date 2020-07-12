Из-за деструктивного влияния Геруса на энергетику государство отмечает не годовщину, а поминки нового энергорынка, – Вовк

Отрицательные результаты года работы энергорынка являются следствием деструктивного влияния на энергетику главы профильного комитета ВР Андрея Геруса. Об этом заявил экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк в интервью "Главкому".

"Введение новой модели я оцениваю положительно, но то, как дальше развивались события, думаю, никто не может оценить положительно. Все это обусловлено деструктивным влиянием нынешних кураторов отрасли. К таким относится глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус , из-за вмешательства которого результаты получились немного смешанными. Некоторые коллеги-энергетики даже шутят, что это не радостная годовщина введения рынка, а поминки", – сказал Вовк.

По его мнению, причина печальных результатов работы энергорынка (когда даже "Энергоатом" вынужден привлекать кредиты на выплату зарплаты) обусловлена примитивными мотивами, которыми руководствуется Андрей Герус и его команда.

"Во-первых, это попытка мгновенно сделать цены низкими на электроэнергию, чтобы выслужиться перед своими патронами. Во-вторых, нечестно заработать, используя недостатки рынка, а в-третьих, собственное участие в этих злоупотреблениях останавливает их от исправления ситуации", – сказал Вовк.

Напомним, глава энергокомитета ВР Андрей Герус в своей декларации за 2019 задекларировал 38 млн грн. и вошел в тройку самых богатых депутатов "Слуги народа". При этом он задекларировал многомиллионные долги перед рядом финансовых структур, связанных с Игорем Мазепой.

Уже в июле на основании решения Печерского райсуда Офис генпрокурора начал уголовное производство по факту государственной измены народного депутата, председателя комитета ТЭК Верховной Рады Андрея Геруса. Ранее Высший Антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить дело по заявлению Олега Ляшко в совершении Герус действий, которые нанесли существенный вред госбюджета и отечественным энергокомпании.

Народный депутат Украины, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что глава энергетического комитета ВР Андрей Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.