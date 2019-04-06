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/Рынки и компании

Из Украины исчезнут все маршрутки: названы сроки

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Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в Украине пассажирские маршрутки исчезнут до 2030 года.

"До 2030 года на автодорогах Украины должны быть неопланы или их аналоги – никаких маршруток", – сообщил Омелян во время совместного брифинга с автоперевозчиками, передает "Укринформ".

По его словам, правительство хочет повторить "эффект авиации" в железнодорожной и автобусной сферах.

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"Все просто: прозрачные правила, честная конкуренция и, как следствие, новое качество перевозок для пассажиров и новые возможности для бизнеса. Сегодня точно никто не может сказать, что министерство лоббирует какую-то одну компанию, ущемляет других или требует что-то не по закону", – добавил Омелян.

Министр подчеркнул, что в Украине изменили правила и открыли рынок внутренних автобусных перевозок. По его словам, результат от этой работы можно наблюдать уже сегодня.

"Это – автобусы, которые уже работают на рейсах и перевозят пассажиров. Это – не выставочный вариант. Это – новый транспорт для наших людей", – резюмировал Омелян.

Из Украины исчезнут все маршрутки: названы сроки

"Укринформ"

Из Украины исчезнут все маршрутки: названы сроки

"Укринформ"

Из Украины исчезнут все маршрутки: названы сроки

"Укринформ"

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 декабря 2018 Министерство инфраструктуры одобрило план мероприятий по борьбе с нелегальными пассажирскими автомобильными перевозками в Украине.

По итогам межведомственного совещания были согласованы действия для предотвращения функционирования на рынке перевозчиков, действующих вне правового поля.

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Персона
Владимир Омелян
Место
Украина
Тег
Министерство инфраструктуры
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
В итоге у чубатых не будет не маршруток не Неопланов. Гиперлуп как то реальне даже, чем Неопланы. Его хоть можно будет с пустой газовой трубы сделать.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Гыпырлупы,колы зробят?
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Гармашов Владимир
Гармашов Владимир
весь бизнес под олигархов суки подгребаете
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