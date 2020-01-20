Интернет в Украине оказался одним из самых дешевых в мире: результаты исследования

Украина заняла второе место в мире среди стран с самым дешевым интернетом.

При этом в 2019 году мы были на первом месте. Об этом гласит исследование, которое провели британская компания BDRC Continental и провайдер Cable.co.uk.

В среднем месяц подключения к интернету в Украине стоит 159 гривен ($6,64). Самый дешевый тарифный план у нас стоит 75 гривен ($3,13), а самый дорогой – 311,5 грн ($13). На первое место в этом году вышла Сирия – там услуга в среднем обходится в $6,60. На третьем месте – Россия ($7,35).

Стоимость интернета в Украине cable.co.uk

Страны с самым дешевым интернетом cable.co.uk

В США, чтобы пользоваться интернетом, в среднем каждый месяц придется платить $50. А самый дорогой интернет в мире у жителей Йемена (минимальная цена – $126, средняя – $2466, максимальная – 8333) и Эритреи ($251, $2666 и $15051 соответственно). Отметим, что Йемен и Эритрея – одни из самых бедных стран в мире.

Страны с самым дорогим интернетом cable.co.uk

Интернет в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подписание меморандума, в рамках которого планируется покрыть всю территорию страны мобильным интернетом.

В рейтинге за март 2019 года Украина оказалась на четвертом месте в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом в мире.

Во вторник, 7 января, в США ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink.

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