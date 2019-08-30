Хранит деньги "под подушкой" и зарабатывает миллионы: что известно о премьере Гончаруке

Премьер-министрАлексей Гончарук за прошедший год заработал более 1,8 млн грн. При этом на основном месте работы – в Офисе эффективного регулирования (BRDO) – за год он получил всего 60 тыс. грн.

Большую часть своих сбережений Алексей Гончарук хранит "под подушкой", а на работу будет приезжать на Jaguar X-Type 2007 года выпуска.

О том, как и сколько зарабатывал действующий премьер-министр – в материале OBOZREVATEL.

Сколько заработал Гончарук. Премьер-министр, судя по декларации, банкам не доверяет. В "Универсал Банке" он хранит всего 89,6 тыс. грн, а в "Альфа Банке" – 68,7 тыс. грн. При этом наличными Гончарук накопил 100 тыс. грн, 84 тыс. долларов 36 тыс. евро.

Премьер живет в съемной квартире площадью 74 кв. м. А вот на работу будет добираться на автомобиле Jaguar X-Type 2007 года выпуска. Сейчас такой автомобиль можно приобрести примерно за 8 тысяч долларов.

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От занятия предпринимательской деятельности ежемесячно Гончарук зарабатывал около 150 тыс. грн. Согласно декларации, он владеет 33,33% фирмы Global Health Resolution (GHR) Participation B.V. (Нидерланды). Компания входила в холдинг, который занимался предоставлением финансовых услуг, переработкой биогаза и установкой ретнгеновского оборудования.

Карьера. В студенческие годы работал младшим юристом ООО "Городнянский завод продтоваров". В 2005 году пошел на работу в инвестиционную компанию PRIOR-Invest (Киев) – первоначально юрист, а с 2006 года возглавлял там юротдел.

С 2008 года – основатель и управляющий партнёр, а также арбитражный управляющий юрфирмы Constructive Lawyers.

С 2009 года – президент Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам. Являлся председателем третейского суда в Союзе инвесторов Украины и заместителем гендиректора ООО "Первая украинская индустриально-инвестиционная компания".

С сентября 2015 года возглавлял финансируемый Евросоюзом экспертно-аналитический центр "Офис эффективного регулирования" (BRDO).

Образование. В 2001-м поступил в Институт права им. князя Владимира Великого МАУП, которую окончил по специальности "Правоведение". В 2012 году окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины. Также выпускник Aspen Institute Kyiv и Києво-Могилянской бизнес-школы.

Чем запомнился Гончарук. Политик возглавил Офис эффективного регулирования. Это организация, которая финансируется ЕС. Они работали вместе с органами власти разных уровней, разрабатывали решения и поддерживали работу "реформаторов в министерствах". Самостоятельно Офис ничего воплотить в жизнь не мог, однако под руководством Гончарука принял участие в:

отмене обязательных печатей на документах;

продажу недр через аукционы;

запуске малой приватизации;

создании возможности оплачивать с мобильного счета некрупные покупки.

Офис разработал еще десятки решений, часть из которых всего лишь публично презентовали и на этом все закончилось. К слову, с Офиса Гончарука в "Слугу народа" попали Елена Шуляк, Алексей Оржель, Денис Малюська, Виталий Безгин и Александр Кубраков. Все они – соратники молодого экономиста с юридическим образованием.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины назначила на должность премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Ранее его кандидатуру внесли в парламент.

"За" соответствующее решение проголосовали 290 нардепов. "Против" высказались 27 парламентариев, 35 воздержались, 66 не голосовали.

Ранее депутаты Верховной Рады УкраиныIX созыва избрали спикером парламента главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовали 382 парламентария на заседании 29 августа.

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