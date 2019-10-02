"Готовы продлить": Путин назвал условия для транзита газа через Украину

Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское энергетическое законодательство.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Российской энергетической недели, передает "Интерфакс-Украина".

"Наконец, по поводу договора по прокачке газа через Украину: он тоже должен быть экономически целесообразным для всех участников этого процесса. Там существуют развилки. Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы, и если она сможет это сделать до окончания года, то мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор на транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством", – сказал Путин.

Если Украина не примет европейское законодательство, то Россия готова продлить действующий контракт на прокачку газа.

"Если она не сможет этого сделать - что вполне вероятно, существуют внутриукраинские законодательные, да и политические процедуры, которые еще нужно украинским партнерам пройти, это не очень просто будет сделать – тогда мы просто готовы продлить на какое-то время, скажем, на год, существующий контракт на прокачку", – сказал Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия готова возобновить прямые поставки газа в Украину и заключить транзитный контракт по нормам ЕС.

25 сентября стало известно, что Европа рассчитывает найти решение по организации транзита российского газа по территории Украины в октябре и договориться до конца года.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал