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2 октября • обновлено в 16:56
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"Готовы продлить": Путин назвал условия для транзита газа через Украину

3.1т Читать материал на украинском

Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское энергетическое законодательство.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Российской энергетической недели, передает "Интерфакс-Украина".

"Наконец, по поводу договора по прокачке газа через Украину: он тоже должен быть экономически целесообразным для всех участников этого процесса. Там существуют развилки. Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы, и если она сможет это сделать до окончания года, то мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор на транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством", – сказал Путин.

Если Украина не примет европейское законодательство, то Россия готова продлить действующий контракт на прокачку газа.

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"Если она не сможет этого сделать - что вполне вероятно, существуют внутриукраинские законодательные, да и политические процедуры, которые еще нужно украинским партнерам пройти, это не очень просто будет сделать – тогда мы просто готовы продлить на какое-то время, скажем, на год, существующий контракт на прокачку", – сказал Путин.

"Готовы продлить": Путин назвал условия для транзита газа через Украину

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия готова возобновить прямые поставки газа в Украину и заключить транзитный контракт по нормам ЕС.

25 сентября стало известно, что Европа рассчитывает найти решение по организации транзита российского газа по территории Украины в октябре и договориться до конца года.

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Тема
Поставки газа в Украину
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Тег
транзит газа
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Мир Миру
Мир Миру
Дякувати Путіну, "чуйка" у нього на 100%. Але у зв"язку із майже готовністю "Північного потоку-2", у будь-якому випадку Україна розраховуватиме на ріст ВВП та ефективні зовнішні запозичення.
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Может все таки Россия никакой не агрессор?У агрессора газ не закупают.
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филипп филипыч
филипп филипыч
и твэлы
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филипп филипыч
филипп филипыч
и уголь
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филипп филипыч
филипп филипыч
дай хазу ахрессор!! а то какашки на лету замерзают когда мы срем у тебя под дверью))
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