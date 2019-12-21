Гончарук пошел на преступление? "Дефолт" от Кабмина может оставить украинцев без зарплат

Премьер-министр Алексей Гончарук мог нарушить ч. 2 ст. 364 УКУ (злоупотребление служебным положением), решив прекратить финансирование бюджетных программ (кроме защищенных статей).

Более того, по информации OBOZREVATEL, Гончарук приказал руководству Государственного казначейства вернуть все не оплаченные платежные поручения распорядителям бюджетных средств. Таким образом, он может попытаться сделать вид, что непроведенных платежей нет.

Такое решение приведет к целому ряду последствий:

бизнес по всей стране участвовал в тендерах на строительство дорог, мостов, ремонт школ и т.д, в декабре рассчитывал получить оплату, но останется ни с чем;

зарплаты сотрудников предприятий, которые выигрывали в тендерах от государства, оказались под угрозой;

бизнес может вовсе потерять доверие к государству и перестать участвовать в тендерах из-за больших рисков невыплат.

Главная причина, по которой Гончарук принял сомнительное решение, – полный срыв доходной части бюджета.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине план поступлений в бюджет с января по декабрь провалили. Казна недополучила около 105 млрд грн. Это абсолютный антирекорд за последние несколько лет. Только таможня, согласно данным статистики, не выполнила план на 46,6 млрд грн, а налоговая – на 37,9 млрд грн.

К примеру, в январе-декабре прошлого года таможня собрала 327,5 млрд грн, в этом году за тот же период планировала получить 352 млрд грн, но получила всего 305,8 млрд! Причин для такой тенденции несколько. В пресс-службе Министерства финансов заявляют: все из-за высокого курса гривни, относительно низких объемов импорта и сокращения производства сигарет.

При этом, помимо экономических факторов, на ситуацию с поступления с таможни также влияет и контрабанда, уверен управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. "Массовая контрабанда, как шла, так и идет", – уверен он.

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