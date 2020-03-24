ГНС: Начисление НДС за февраль снова возросло, несмотря на замедление экономики

Государственная налоговая служба Украины продолжает повышать эффективность своей работы – несмотря на карантин из-коронавируса и спад в экономике.

Лучше всего это показывает наиболее сложный и чувствительный к качеству администрирования налог – налога на добавленную стоимость, сообщили на сайте ГНС.

Налоги в Украине

Так, если сравнить февраль текущего года с февралем 2019 года, при уменьшении налогооблагаемой базы на почти 30 млрд грн (-4,3%) задекларированные к уплате суммы НДС выросли на 100 млн грн (+ 0,5%).

"Эти средства поступили в бюджет благодаря профессиональной работе нашей команды. Налоговая благодарит всех плательщикам за добровольное декларирование в этих сложных для функционирования бизнеса условиях. Со своей стороны, мы гарантируем продолжение эффективной борьбы с минимизационными схемами по НДС для того, чтобы деньги, которые сейчас так необходимы нашему государству в полном объеме попали в бюджет, а честный бизнес вовремя получил возмещение", – заявил руководитель налоговой Сергей Верланов.

Налоги в Украине ГНС

В налоговой отметили, что тенденция роста начислений НДС опережающими темпами по сравнению с темпами роста экономики, сохраняется и сейчас.

"Этих результатов удалось достичь благодаря повышению качества анализа поступлений налога, эффективности администрирования и внедрение новой системы мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки степени рисков", – сказано в сообщении.

Вместе с тем, в налоговой подчеркнули, что рост задекларированных сумм НДС произошел несмотря на существенное уменьшение декларирования бюджетоформирующими плательщиками группы НАК "Нафтогаз Украины".

"В марте 2019 года (по декларациям февраля) этими предприятиями было задекларировано НДС на общую сумму 4,5 млрд грн, тогда как в марте этого года – только 1,3 млрд гривен. Значительное уменьшение декларирования предприятиями группы НАК "Нафтогаз Украины" обусловлено низкой ценой на газ и сокращением потребления из-за аномально теплой зимы", – говорится в сообщении.

Таким образом, без учета НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укргаздобыча", АО "Укртрансгаз", ОАО "Укрнафта" по итогам февраля было задекларировано НДС на 3,3 млрд грн, или на 22,5% больше, чем в феврале прошлого года. Как отмечают в ГНС, при этом, за этот же период объем поставок сократился на 0,7%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 359 голосами приняла решение отменить целый ряд налогов и штрафов с 1 марта по 30 апреля 2020.

В Украине не выполняется план по поступлениям в бюджет за март – несмотря на то, что сборы идут больше, чем год назад.

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