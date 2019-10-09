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10 октября • обновлено в 05:07
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Реально за месяц: глава Минюста сделал громкое заявление о борьбе с рейдерством

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Министр юстиции Денис Малюська заявил, что проблему рейдерства в Украине реально устранить в течение месяца.

Об этом он сказал в интервью изданию LB.ua. Однако, по его словам, в любом корпоративном конфликте одна сторона может называть другую рейдером и "такие истории всегда будут существовать".

"Что мы можем сделать? Остановить имитацию корпоративного конфликта, где одна сторона без правовых оснований, с поддельными документами захватывает активы другой. В основном, пользуясь "дырами" в системе защиты права собственности. Эту ситуацию реально остановить за один месяц. И мы над этим сейчас работаем", – отметил он.

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Иллюстрация

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Команда министра на данном этапе активно занимается переформатированием так называемой антирейдерской комиссии (Комиссии по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации), ее работы, обеспечивая прозрачное финансирование структуры.

"Мы существенно изменили состав этой комиссии. Если не на 100, то на 99%", – добавил Малюська.

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На вопрос о том, понесет ли кто-то ответственность за рейдерские действия, которые совершались в течение последних пяти лет, министр ответил утвердительно.

"По идее ответственность должны нести все: и заказчики этих историй, и работники Минюста, и регистраторы. Вопрос – в правоохранительные органы", – подчеркнул он.

Малюська также анонсировал, что в ближайшее время ведомство опубликует всю информацию о случаях рейдерства за пять лет онлайн.

Денис Малюська

Денис Малюська

Слово и Дело

Как писал OBOZREVATEL, за прошлый год новый министр юстициии Денис Малюська задекларировал зарплату в 1,1 млн гривен.

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Тема
Рейдерство
Персона
Денис Малюська
Место
Украина
Тег
Министерство юстиции Украины
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