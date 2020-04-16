Новой Государственной налоговой службе удалось прекратить большую часть системных схем злоупотребления с НДС, которые имели место при предыдущей власти, что является большой победой.

Об этом заявил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает РБК-Украина.

"Мы видим, что налоговая нагрузка в сравнении год к году, а именно 2020 с 2019-м годом, возросла с 2,08% до 2,24%. Это очень большой рост, и свидетельствует о прекращении большей части тех системных схем злоупотребления с НДС, которые имели место при предыдущей власти и которые нам удалось решить. Удалось прекратить в течение срока пребывания у власти новой команды. Это – большая победа, я считаю, и хочу поблагодарить всех налоговиков Украины за активное участие в этом процессе", – заявил Даниил Гетманцев.

Данил Гетманцев Лига.нет

Также он отметил, что ГНС традиционно выполняет и перевыполняет те показатели, которых государство от нее ожидает.

"В этом контексте я хотел бы поблагодарить наши фискальные органы, в первую очередь Государственную налоговую службу Украины, за выполнение и перевыполнение тех показателей, которых мы ожидаем от поступлений от НДС, акцизного налога и других налогов", – заявил нардеп.

Также, по словам Гетманцева, народные депутаты увидели перевыполнение показателей по поступлениям в госбюджет за первый квартал от Государственной налоговой службы, в том числе по НДС.

"Мы видим рост объема зарегистрированных налоговых накладных по НДС уже в апреле за март, несмотря на уменьшение объема налогооблагаемых операций", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель ГНС Сергей Верланов заявил, что за время своей работы новая налоговая благодаря ликвидации мошеннических схем дополнительно принесла в бюджет более 15 млрд грн. Поэтому обвинения эксминистр финансов Игоря Уманского о якобы потеря 5 млрд грн на НДС основываются на фейке, который сделали те, кто раньше зарабатывал на этих же схемах.

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