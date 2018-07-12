Гендиректор "Укрпочты" подал в отставку

Генеральный директор государственного оператора почтовой связи ПАО "Укрпочта" Игорь Смелянский подал заявление об отставке.

Он решил не продлевать свой контракт, который закончился 2 июля. Смелянский может передумать, если правительство примет его условия. Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий".

"Мне хочется верить, что все будет хорошо и мы продолжим реформы. Положительным я считаю то, что Кабмин решил одобрить мою кандидатуру на должность гендиректора", - отметил Смелянский.

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Он подал заявление с датой до 31 августа, потому будет продолжать работать до этого срока. Среди условий к правительству: возможность формирования собственной команды на рыночных зарплатах, политическая независимость, возможность реализации шоковых реформ, четкая стратегия.

Игорь Смелянский Сайт "Укрпочты"

КМУ назначил его главой правления предприятия 20 апреля 2016 года. При реорганизации в ПАО Смелянский стал и. о. генерального директора. Более 17 лет он проработал в сфере стратегического, управленческого и финансового консалтинга.

Кабмин утвердил Смелянского в должности гендиректора "Укрпочты" 4 июля 2018 года. До этого он был исполняющим обязанности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрпочте" спрогнозировали серьезные проблемы из-за возможного решения суда о ликвидации компании "Укркарт".