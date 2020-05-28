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28 мая • обновлено в 14:12
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ГБР пришло с обысками в налоговую: расследуют уклонение от уплаты налогов

  • ГБР проводит обыски в налоговой

  • Сотрудники ГНС, возможно, злоупотребляли властью с целью уклонения от налогов

  • Речь может идти о регистрации налоговых деклараций с нарушениями

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В Киеве сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) 28 мая начали проводить обыски в помещениях, которыми пользуются сотрудники Государственной налоговой службы. Чиновников подозревают в злоупотреблении власти с целью уклонения от налогов.

Об этом сообщили OBOZREVATEL источники в правоохранительных органах. Также в нашем распоряжении появилось постановление суда с разрешением провести обыски.

ГБР пришло с обысками в налоговую: расследуют уклонение от уплаты налогов

Обыски проходят по адресу Киев, Львовская площадь, 8. "Обыск проводится с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершенных уголовных правонарушений, поиск инструментов уголовного нарушения или имущества, которое было получено в результате его совершения", – говорится в постановлении Печерского райсуда.

Сотрудникам ГБР дали разрешение:

  • обыскивать помещения, которыми пользуются чиновникиви ГФС и налоговой;

  • ознакомиться с содержанием мессенджеров, блокнотов, записей;

  • изъять приказы об утверждении персонального состава и порядок работы комиссии, которая принимает решение о регистрации налоговой накладной;

  • протоколы заседания комиссий;

  • списки предприятий, накладные которых были заблокированы/разблокированы.

Обыски проводят из-за подозрений в уголовных преступлениях, связанных с уклонением от уплаты налогов и злоупотреблением властью.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Максима Нефьодова уволили с должности главы Государственной таможенной службы Украины, а Сергея Верланова – с должности главы Государственной налоговой службы. Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабмина в пятницу, 24 апреля.

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Тема
Налоги в Украине
Место
Украина
Теги
коррупция налоги
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