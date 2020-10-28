ГБР купило телескоп за 16 тысяч: в ведомстве рассказали, для чего. Фото
Государственное бюро расследований Украины закупило из бюджетных средств телескоп за 16,5 тысяч гривен.
Торги проводились через систему государственных закупок Prozorro.
Согласно заключенному с продавцом договором, речь идет о телескопе Arsenal-Synta 150/750.
Максимальное полезное увеличение этой модели составляет 300 крат. С помощью него можно наблюдать объекты до 13 звездной величины и детали с угловым размером до 0,8 на поверхности объектов Солнечной системы.
Поставить покупку должны до 24 декабря 2020 года.
В ГБР пояснили "КП в Украине", что телескоп им нужен не для наблюдения за звездами.
"Данный прибор позволяет спецназу получать изображение с дальних расстояний", – уточнили в ведомстве.
Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат из "Слуги народа" Сергей Нагорняк предложил закупать системы безопасности атомных энергоблоков для "Энергоатома" без системы Prozorro.