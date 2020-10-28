ГБР купило телескоп за 16 тысяч: в ведомстве рассказали, для чего. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Рынки и компании
3,2 т.
ГБР купило телескоп за 16 тысяч

Государственное бюро расследований Украины закупило из бюджетных средств телескоп за 16,5 тысяч гривен.

Торги проводились через систему государственных закупок Prozorro.

Описание покупки.

Согласно заключенному с продавцом договором, речь идет о телескопе Arsenal-Synta 150/750.

Заключение договора о приобретении телескопа.

Максимальное полезное увеличение этой модели составляет 300 крат. С помощью него можно наблюдать объекты до 13 звездной величины и детали с угловым размером до 0,8 на поверхности объектов Солнечной системы.

Подробности договора о покупке телескопа.

Поставить покупку должны до 24 декабря 2020 года.

Телескоп Arsenal-Synta 150/750.

В ГБР пояснили "КП в Украине", что телескоп им нужен не для наблюдения за звездами.

"Данный прибор позволяет спецназу получать изображение с дальних расстояний", – уточнили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат из "Слуги народа" Сергей Нагорняк предложил закупать системы безопасности атомных энергоблоков для "Энергоатома" без системы Prozorro.

УкраинаГосударственное бюро расследованийProZorro