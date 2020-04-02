"Газпром" заплатил Украине за транзит газа, которого не было

Транзит газа через Украину в первом квартале 2020 года упал в 2 раза по сравнению с объемами, которые были прокачаны в прошлые годы.
При этом российский "Газпром", несмотря на снижение объемов, заплатил по полной стоимости – к этому его обязывает контракт. Об этом говорится в отчете, который был опубликован на сайте Оператора ГТС Украины в четверг, 2 апреля.
Транзит газа
Так, в марте 2020 года Украина прокачала 4,6 млрд куб. м природного газа в страны ЕС и Молдовы. По сравнению с февралем это больше на 18%, но на 36% меньше (на 2,6 млрд куб. м), чем в марте 2019 года.
"По итогам первого квартала 2020 года транзит газа через ГТС Украины составил 11,1 млрд кубометров, что на 53% меньше первого квартала 2019 года. Объемы транзита уменьшились практически в 2 раза по сравнению со средним значением января-марта в 2014-2019 годах. Вместе с тем, с начала 2020 году мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены ОАО "Газпром" в соответствии с новой транзитной сделки и в расчете 65 млрд куб. м в год (178 млн куб. в сутки)", – сообщили в компании.
Как упали объемы транзита газа
Оператор ГТС Украины
Стоит отметить, что Украина прокачивает не только российский газ. В первом квартале 2020 года начала действовать новая услуга shourt-haul, которая дает возможность заказывать транзит газа между странами ЕС через украинскую ГТС. А в марте Оператор ГТС уже прокачал первые объемы газа по заказу известного немецкого энергетического трейдера по маршруту Венгрия-Словакия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 декабря представители Украины и России начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа.
Российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.
Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.
30 декабря российский "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по делу об обязательствах РФ выплатить $7,4 млрд штрафа Антимонопольного комитета.
Также 30 декабря Украина и Россия подписали договор о транзите газа сроком на пять лет. Существует возможность продления еще на 10 лет.
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подчеркнул, что первый раз в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати".
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Рынок газа" на OBOZREVATEL.