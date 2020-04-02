"Газпром" заплатил Украине за транзит газа, которого не было

Транзит газа через Украину в первом квартале 2020 года упал в 2 раза по сравнению с объемами, которые были прокачаны в прошлые годы.

При этом российский "Газпром", несмотря на снижение объемов, заплатил по полной стоимости – к этому его обязывает контракт. Об этом говорится в отчете, который был опубликован на сайте Оператора ГТС Украины в четверг, 2 апреля.

Транзит газа

Так, в марте 2020 года Украина прокачала 4,6 млрд куб. м природного газа в страны ЕС и Молдовы. По сравнению с февралем это больше на 18%, но на 36% меньше (на 2,6 млрд куб. м), чем в марте 2019 года.

"По итогам первого квартала 2020 года транзит газа через ГТС Украины составил 11,1 млрд кубометров, что на 53% меньше первого квартала 2019 года. Объемы транзита уменьшились практически в 2 раза по сравнению со средним значением января-марта в 2014-2019 годах. Вместе с тем, с начала 2020 году мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены ОАО "Газпром" в соответствии с новой транзитной сделки и в расчете 65 млрд куб. м в год (178 млн куб. в сутки)", – сообщили в компании.

Как упали объемы транзита газа Оператор ГТС Украины

Стоит отметить, что Украина прокачивает не только российский газ. В первом квартале 2020 года начала действовать новая услуга shourt-haul, которая дает возможность заказывать транзит газа между странами ЕС через украинскую ГТС. А в марте Оператор ГТС уже прокачал первые объемы газа по заказу известного немецкого энергетического трейдера по маршруту Венгрия-Словакия.

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