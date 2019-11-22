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22 ноября • обновлено в 12:23
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"Газпром" может потерять $6,2 млрд: непризнанной "республике" предлагают списать долги

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Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что "Газпром" должен аннулировать долги Приднестровья, если конфликт с непризнанной республикой будет урегулирован.

Об этом он сказал в эфире телеканала PROTV-Chisinau, сообщает "Интерфакс - Украина". При этом он напомнил, что учет потребления газа ведется раздельно по правому и левому берегу Днестра, и Кишинев не собирается платить по счетам Тирасполя (столица "республики").

"Долг Приднестровья перед "Газпромом" в размере $6,2 млрд является обязанностью дочерней компании российского концерна – "Молдова-газ". Это не может быть долгом правительства Республики Молдова, это не может быть долгом, который должны выплачивать граждане Молдовы", – сказал Додон.

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По его словам, существуют разные решения этой проблемы. "Для погашения этого долга есть активы компании "Молдова-газ" в Приднестровском регионе. В принципе они отвечают этими активами. В случае, если будет такое решение погасить долг. Но я считаю, что в момент политического урегулирования приднестровского конфликта эти долги должны быть аннулированы", – заявил Додон.

В январе 2017 года после вступления в должность Додон в Москве заявил, что "долг Приднестровья за газ является долгом Молдовы". Однако потом он уточнил, что это не долг Молдовы, он образовался в результате отношений между двумя экономическими агентами - "Газпромом" и "Молдова-газом".

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Как сообщал OBOZREVATEL, Молдова призвала Россию вывести свои оккупационные войска из Приднестровья.

Молодова договорилась о продлении контракта на поставку российского газа, а также возможности его транспортировки в обход Украины.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Конфликт в Приднестровье
Персона
Игорь Додон
Место
Молдова
Тег
Газпром
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Хо Хол
Хо Хол
"заявил, что "долг Приднестровья за газ является долгом Молдовы". Однако потом он уточнил, что это не долг Молдовы". Андрей Довгань, может тебе проспаться сходить или опохмелиться?
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