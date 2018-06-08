Газопровод в обход Украины: у Путина приняли первый документ

Компания Nord Stream 2 получила первое разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на российской территории.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Разрешение выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. "Практическая реализация проекта в соответствии с условиями выданного разрешения начнется в ближайшее время, учитывая экологические аспекты и согласно заключению государственной экологической экспертизы", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что оператору в РФ необходимо получить два основных разрешения. Второе разрешение должно быть выдано "Росприроднадзором" и будет касаться строительства подводных трубопроводов в территориальном море РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп призвал Германию отказаться от проекта "Северный поток-2". Если Берлин прекратит поддержку российского газопровода, то Вашингтон начнет обсуждения с Брюсселем по новому торговому соглашению.

Швеция выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2", с помощью которого Россия намерена поставлять газ в Европу в обход Украины, в шведской экономической зоне в Балтийском море.

Президент России Владимир Путин заявил, что запуск проекта "Северный поток-2" не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в Европейский Союз.

Госсекретарь по делам Европы МИД Польши Конрад Шиманский заявил, что прокладка российского трубопровода "Северный поток-2" является плохой сделкой для Европейского Союза и Украины, поэтому нельзя давать ей продолжаться.