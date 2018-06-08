УкрEngРус
Регистрация
МирСпорт

Газопровод в обход Украины: у Путина приняли первый документ

1.4тЧитать новость на украинском

Компания Nord Stream 2 получила первое разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на российской территории.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новости
Украину предупредили о последствиях запуска "Северного потока-2"

Разрешение выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. "Практическая реализация проекта в соответствии с условиями выданного разрешения начнется в ближайшее время, учитывая экологические аспекты и согласно заключению государственной экологической экспертизы", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что оператору в РФ необходимо получить два основных разрешения. Второе разрешение должно быть выдано "Росприроднадзором" и будет касаться строительства подводных трубопроводов в территориальном море РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп призвал Германию отказаться от проекта "Северный поток-2". Если Берлин прекратит поддержку российского газопровода, то Вашингтон начнет обсуждения с Брюсселем по новому торговому соглашению.

Швеция выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2", с помощью которого Россия намерена поставлять газ в Европу в обход Украины, в шведской экономической зоне в Балтийском море.

Президент России Владимир Путин заявил, что запуск проекта "Северный поток-2" не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в Европейский Союз.

Госсекретарь по делам Европы МИД Польши Конрад Шиманский заявил, что прокладка российского трубопровода "Северный поток-2" является плохой сделкой для Европейского Союза и Украины, поэтому нельзя давать ей продолжаться.

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на Обозревателе.

Тема
Северный поток-2
Место
Россия
Объекты
Северный поток - 2газопровод
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
2
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги