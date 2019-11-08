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8 ноября • обновлено в 11:01
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"Гарантирую защиту!" Зеленский открыл экономический форум громкими призывами

2.7т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранцев инвестировать в экономику Украины. Также он заявил, что лично будет гарантировать защиту этих вложений.

Об этом глава государства сказал на Киевском международном экономическом форуме в пятницу, 8 ноября. "Инвестируйте в нашу экономику, в наши стартапы, у каждого украинца. Украина - это алмаз, требующий огранки в виде внешних инвестиций, чтобы стать бриллиантом Европы. Я как президент гарантирую защиту инвестиций", – заявил Зеленский.

Что сказал Зеленский - главное:

  • Украина должна войти в число стран-лидеров мира

"По прогнозу до 2050 года главными мировыми игроками будут Китай и Индия. "Но футурологи иногда ошибаются. Когда я шел в президенты, было два других лидера. Но футурологи иногда ошибаются. Потому, мы должны сделать, чтобы футурологи ошиблись, и рядом с Индией и Китаем достойное место заняла Украина", – сказал Зеленский.

  • Украина – один из самых интересных и привлекательных стартапов на планете

"28 лет в Украине имитировали реформы. В результате страна стала экономическим "андердогом" (игроком, в победу которого никто не верит , - Ред). Новая власть слишком амбициозна, чтобы мириться с таким непривлекательным статусом. Когда нам говорят, что у нас невысокие шансы, когда нас недооценивают, это придаем нам силы для мощного экономического прыжка", – сказал Зеленский.\

  • Власть понимает, что сейчас нужно стране

"Это равные правила игры для всех, очистки судебной системы, преодоление коррупции, диджитализация, реформа образования в соответствии с вызовами XXI века., жизненно важные для экономики законы, даже, если они непопулярны. Ежедневно вместе с Правительством и Парламентом мы воплощаем все это в жизнь", – сказал Зеленский.

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"Гарантирую защиту!" Зеленский открыл форум громкими призывами

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Тема
Инвестиции в Украину
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Ну дивись..після цього (якщо таки кинать) вже ніхто не приїде в Україну
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tosirova tossika
tosirova tossika
Остап Бендер со своей речью про Нью-Васюки отдыхает ! поражает упорство , с которым село выбирает себе предводителей , которые ещё тупее чем попередники ! быть хутору в нищете ! это вас Бог наказал !
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
заберіть клоуна з трибуни і відправте назад в 95 квартал там у нього получалось краще. так однією рукою закликав іноземців інвестувати в економіку України іншою закриває проекти зеленої енергетики. Типу стій там-іди сюди.
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