Европа сняла арест с активов "Газпрома": в "Нафтогазе" объяснили "зраду"

В Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге сняли арест с активов российской компании "Газпром", который были ранее наложен из-за исков НАК "Нафтогаз Украина".

Об этом сообщили в понедельник, 20 января, в "Газпроме" со ссылкой на местных консультантов, передает Reuters.

В "Нафтогазе" пояснили, почему арест был снят: "Нам пишут люди, спрашивают, что за зрада. Эти аресты накладывались на активы "Газпрома" в разных юрисдикциях, чтобы заставить его заплатить долг по решению Стокгольмского арбитража $2,9 млрд. Мы получили $2,9 млрд деньгами от "Газпрома" 27 декабря 2019 года. Долг взыскано. Спасибо, что переживаете".

ЕС снял арест с активов "Газпрома": "Нафтогаз" объяснил

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа.

Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

При этом вице-премьер-министр России Дмитрий Козак назвал выплату $2,9 млрд Украине "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

"Газпром" выплатил Украине 2,9 млрд долларов.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!