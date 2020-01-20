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21 января • обновлено в 00:53
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Европа сняла арест с активов "Газпрома": в "Нафтогазе" объяснили "зраду"

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В Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге сняли арест с активов российской компании "Газпром", который были ранее наложен из-за исков НАК "Нафтогаз Украина".

Об этом сообщили в понедельник, 20 января, в "Газпроме" со ссылкой на местных консультантов, передает Reuters.

В "Нафтогазе" пояснили, почему арест был снят: "Нам пишут люди, спрашивают, что за зрада. Эти аресты накладывались на активы "Газпрома" в разных юрисдикциях, чтобы заставить его заплатить долг по решению Стокгольмского арбитража $2,9 млрд. Мы получили $2,9 млрд деньгами от "Газпрома" 27 декабря 2019 года. Долг взыскано. Спасибо, что переживаете".

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ЕС снял арест с активов "Газпрома": "Нафтогаз" объяснил

ЕС снял арест с активов "Газпрома": "Нафтогаз" объяснил

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа.

  • Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

  • При этом вице-премьер-министр России Дмитрий Козак назвал выплату $2,9 млрд Украине "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

  • "Газпром" выплатил Украине 2,9 млрд долларов.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Стокгольмское решение по газу
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз"
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Это только 1% процент а когда остальные
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