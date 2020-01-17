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17 января • обновлено в 11:56
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"Это политическое заявление!" Гончарук объяснил свою отставку в Раде

1.6т
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Заявление об увольнении премьер-министра Украины Алексея Гончарука написано на имя спикера Верховной Рады и лежит у президента Владимира Зеленского. Пока правительство работает в штатном режиме,

По его словам, решение об увольнении – политическое. Об этом Гончарук сказал, выступая перед депутатами во время часа вопросов к правительству в пятницу, 17 января.

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"Я обратился к президенту, передал заявление об отставке. Она оформлена в соответствии с Конституцией и написана на имя главы ВР. Президент может ее внести в Раду", – сказал Гончарук.

"С чем это связано? Это связано с тем, что мы одна команда. Мы все пришли в парламент, во власть благодаря одному человеку – Владимиру Александровичу Зеленскому. Мы все его уважаем и нам принципиально иметь доверие в команде на 100%. В последнее время вокруг команды идет много атак и манипуляций. Их цель – посеять раздор среди команды, показать, что кто-то не уважает президента. Это не правда", – сказал Гончарук.

При этом спикер Рады Дмитрий Разумков сказал, что на его имя заявление еще не поступало. Он не дал депутатам задать вопросы премьеру и закончил час вопросов к правительству.

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Автор
Андрей Довгань
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