Разом із коронавірусом світ охопила серйозна економічна криза, яка може призвести до економічного шоку. Втрати світової економіки вже сьогодні – понад 2,7 трлн доларів.

Одночасно з заходами протидії хворобі всі країни вводять безпрецедентні економічні заходи щодо пом'якшення ударів нового вірусу.

1 – це виділення коштів малому та середньому бізнесу, зокрема туристичному та ресторанному напрямам, адже їх уражає найперше.

2 – це податкові пільги. Тут кожна країна діє за своїми алгоритмами. Америка пропонує звести до нуля внески із соцстрахування і медицини. Деякі країни дають відстрочення або ініціюють податкові пільги з ПДВ для різних галузей або економічно розвинених підприємств.

3 – це компенсація втрат підприємствам, що йдуть в ізоляцію (на кшталт лікарняного), інакше люди будуть продовжувати ходити на роботу.

4 – безпрецедентні заходи щодо зниження ставок рефінансування. Великобританія, наприклад, знизила їх у три рази – з 0,75% до 0,25%. На цьому тлі дії Нацбанку щодо зниження з 11% до 10% – просто знущання.

Лихоманить зараз усі країни без винятку. Однак їх не паралізувало, як непритомних кіз. Вони понадували рятувальні жилети і дали їх людям. Всі зараз зайняті порятунком економіки. Окрім України...

Потрібно виходити з цього стану негайно. І починати працювати 24/7.

Терміново запропонувати заходи щодо пом'якшення удару по економіці й законодавчо внести їх на позачерговому засіданні Верховної Ради.

Щоб уникнути бюджетного краху, Мінфін вже мав усе розрахувати, а Кабмін – переглянути. Все, що стосується пільгового кредитування, сплати за оренду землі, переглянути контракти з підприємствами, аби максимально пом'якшити їх.

Мають бути запроваджені податкові канікули; виділені гроші на підтримку бізнесу.

Необхідно радикально знизити ставки на рефінансування, аби підприємства могли отримати пільгові кредити.

Напевно, є сенс переглянути програму "5-7-9" з огляду на нові жорсткі реалії, істотно розширити перелік підприємств, які б змогли скористатися цими кредитами, знизити ставку й максимально спростити процедуру їх отримання.

Також необхідно ввести обов'язкову компенсацію лікарняних. Інакше цей наш карантин просто втрачає сенс.

Ці заходи потрібні Україні вже вчора.

Необхідно допомогти пережити карантин бізнесу, держпідприємствам і простим людям. Інакше ніхто не закриється і не ізолюється.

У результаті – одних цей вірус уб'є, а інших залишить без роботи й засобів для виживання.

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