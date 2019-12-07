Доллар в Украине обрушится до нового рекорда: прогноз

В Украине банкиры прогнозируют: курс доллара продолжит снижаться и достигнет рекордной отметки в 23,5 грн/$ (по постоянию на 7 декабря – 23,7 грн/$).

Об этом сообщает издание Лига. Опрошенные банкиры не верят в очередной обвал доллара, но у гривни есть все шансы укрепиться еще сильнее. Прогнозный диапазон на следующую неделю 23,5 - 23,95 грн/$.

Главная причина – иностранные инвесторы с начала 2019 года инвестировали в долги украинского правительства $3,7 млрд. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году: около $350 млн.

Курс доллара

Как правило, такими вложениями занимаются не конкретные компании или физлица, а инвестфонды, которые специализируются на рисковых, но высокодоходных активах. Украина сейчас – именно такая страна: неоднозначная репутация, но ее долги дают одну из самых высоких доходностей в мире (сейчас 12,3-13%, раньше было на несколько процентных пунктов выше).

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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