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7 декабря • обновлено в 15:40
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/ Рынки и компании

Доллар в Украине обрушится до нового рекорда: прогноз

10.2т
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В Украине банкиры прогнозируют: курс доллара продолжит снижаться и достигнет рекордной отметки в 23,5 грн/$ (по постоянию на 7 декабря – 23,7 грн/$).

Об этом сообщает издание Лига. Опрошенные банкиры не верят в очередной обвал доллара, но у гривни есть все шансы укрепиться еще сильнее. Прогнозный диапазон на следующую неделю 23,5 - 23,95 грн/$.

Главная причина – иностранные инвесторы с начала 2019 года инвестировали в долги украинского правительства $3,7 млрд. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году: около $350 млн.

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Как правило, такими вложениями занимаются не конкретные компании или физлица, а инвестфонды, которые специализируются на рисковых, но высокодоходных активах. Украина сейчас – именно такая страна: неоднозначная репутация, но ее долги дают одну из самых высоких доходностей в мире (сейчас 12,3-13%, раньше было на несколько процентных пунктов выше).

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар гривня
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