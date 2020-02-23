Доллар стремительно дорожает во всем мире: что ждет Украину и сколько будет стоить

Курс гривни по отношению к доллару удерживает стабильность, в то время как большинство валют развитых стран стремительно дешевеет. Уже вскоре "американец" в Украине может приблизится к новой отметке: и от 24,4 грн/$ дойдет до психологического рубежа в 25 грн/$.

Подробнее о том, чего украинцам ждать от курса доллара – читайте в материале OBOZREVATEL.

Прогноз валют: что будет с курсом

Валютный рынок Украины взял небольшую паузу после приезда миссии МВФ. И хотя кредит Фонда сам по себе не является необходимостью, сотрудничество с ним повышает инвестиционную привлекательность, отмечает аналитик Андрей Шевчишин.

"На мировых рынках доллар США продолжает расти, поскольку инвесторы на фоне рисков глобальной пандемии короновируса и падения и торможения мировых экономик спешат уйти в безопасные активы. Под сильным давлением находятся европейские валюты, что еще больше ухудшает конкурентоспособность украинских товаров на европейском рынке", – отмечает аналитик.

Эксперт прогнозирует: в ближайшей перспективе гривня продолжит демонстрировать волатильность с попытками ослабления, что позволит ей выйти из коридора 24,4-24,5 грн/$.

Коллега Шевчишина Вадим Иосуб добавляет: незначительное и разнонаправленное изменение курсов свидетельствует о том, что валюта нашла свое равновесие вблизи текущих уровней.

"Примечательно, что эта стабильность гривни демонстрируется тогда, когда большинство валют развитых стран к доллару падают. Так, евро опустился к доллару до уровней весны 2017 года. А австралийский доллар и вовсе рухнул до 11-летних минимумов", – отмечает эксперт.

На ближайшую неделю Иосуб прогнозирует: доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,4-24,5 грн, а наличный доллар в банках –около 24,2/24,4 грн. "Март, вероятнее всего, доллар проведет в диапазоне 24-25 грн, причем будет тяготеть к середине этого коридора", – добавляет аналитик.

К чему приводит сильная гривня

В Нацбанке отмечают: низкий курс доллара позволяет снизить инфляцию. В то же время в Счетной палате добавляют: из-за того, что в макропрогнозе записали совершенно другие цифры и на их основании сверстали бюджет, такая ситуация привела к срыву бюджета.

"Решающее влияние на стремительное замедление инфляции имело укрепление курса гривни благодаря профициту иностранной валюты на рынке, который наблюдался в течение подавляющей части прошлого года. В свою очередь, расширение предложения валюты было обусловлено высокими объемами продаж валютной выручки экспортерами и живым интересом иностранных инвесторов к гривневым облигациям правительства", – говорится в инфляционном отчете.

Стоимость валюты отображается на всех украинцах, даже если они не бывают за границей и ни разу в жизни не держали в руках купюры с изображением американских президентов.

Недвижимость. Весь вторичный рынок недвижимости закреплен в долларах. И хотя по закону сделки можно проводить только в гривне, продавцы изначально называют ценник в валюте. Для примера, квартиру за $30 тысяч в апреле прошлого года можно было купить за 840 тысяч гривен, а сейчас – всего за 735 тысяч. Экономия составит 105 тысяч гривен.

Импорт. Примерно пятая часть потребительской корзины украинца – импортная продукция. Моющие средства, фрукты, овощи, мучные изделия и даже сало покупают за границей. И тратят на это доллары, поэтому и цены отображаются в валюте. Ревальвация позволяет снижать цены в магазинах. Следовательно, такая тенденция также позволяет снизить общий уровень инфляции в стране.

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