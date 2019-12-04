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4 декабря • обновлено в 13:36
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Украина задолжала врачам 140 млн: Минздрав озвучил огромные цифры

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В Украине долг по зарплате сотрудникам заведений охраны здоровья составляет 139,6 млн гривен.

Об этом в Министерстве здравоохранения сообщили в ответ на запрос OBOZREVATEL. Там уточнили, что это данные по состоянию на 27 ноября 2019 года. Самые большие долги – в Ивано-Франковской и Львовской областях.

В каких областях сколько должны:

  • Закарпатская – 13,6 млн грн;

  • Ивано-Франковская – 36,1 млн грн;

  • Кировоградская – 7,2 млн грн;

  • Львовская – 29,5 млн грн;

  • Ровенская – 9,3 млн грн;

  • Сумская – 14,3 млн грн;

  • Тернопольская – 23,8 млн грн;

  • Херсонская – 5,8 млн грн.

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Долг по зарплате

Долг по зарплате

В Минздраве сообщили, что проблему решают. В частности, Кабмин 15 ноября 2019 года увеличил объем медицинской субвенции из госбюджета в местные на 731,2 млн гривен. А 27 ноября там приняли распоряжение, по которому субвенцию на медицину увеличили на 328 млн гривен.

"После согласования распоряжения с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета эти деньги можно будет направить, в частности, на оплату труда сотрудников заведений охраны здоровья", – сказано в ответе Минздрава.

Зарплата медиков

Зарплата медиков

Как сообщал OBOZREVATEL, министр образования Анна Новосад сообщила, что задолженность учителям возникала из-за проблем в системе распределения денег на зарплаты и неэффективной сети школ в некоторых регионах. Чтобы предотвратить задолженности, правительство выделило 171 млн гривен в областные бюджеты.

Украинским шахтерам погасили задолженность по заработной плате. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Facebook. По его словам, долг составлял 1 миллиард гривен.

Президент Владимир Зеленский потребовал собрать Кабинет министров из-за долгов по выплате зарплат врачам и учителям.

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Читайте все новости по теме "долг по зарплате" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
долг по зарплате Зарплаты в Украине
Место
Украина
Тег
зарплата врача
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
На двери кабинета министра здравоохранения должна висеть табличка: «Палата № 6».
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
С такими врачами как сейчас большая их часть так они ещё доплачивать должны пациентам!и медицина должна быть страховая!а не содержать вречей при том что люди платят налоги а им и палец зелёнкой никто не намажет даром
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Хо Хол
Хо Хол
Слава Украине!
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