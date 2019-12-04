Украина задолжала врачам 140 млн: Минздрав озвучил огромные цифры

В Украине долг по зарплате сотрудникам заведений охраны здоровья составляет 139,6 млн гривен.

Об этом в Министерстве здравоохранения сообщили в ответ на запрос OBOZREVATEL. Там уточнили, что это данные по состоянию на 27 ноября 2019 года. Самые большие долги – в Ивано-Франковской и Львовской областях.

В каких областях сколько должны:

Закарпатская – 13,6 млн грн;

Ивано-Франковская – 36,1 млн грн;

Кировоградская – 7,2 млн грн;

Львовская – 29,5 млн грн;

Ровенская – 9,3 млн грн;

Сумская – 14,3 млн грн;

Тернопольская – 23,8 млн грн;

Херсонская – 5,8 млн грн.

Долг по зарплате

В Минздраве сообщили, что проблему решают. В частности, Кабмин 15 ноября 2019 года увеличил объем медицинской субвенции из госбюджета в местные на 731,2 млн гривен. А 27 ноября там приняли распоряжение, по которому субвенцию на медицину увеличили на 328 млн гривен.

"После согласования распоряжения с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета эти деньги можно будет направить, в частности, на оплату труда сотрудников заведений охраны здоровья", – сказано в ответе Минздрава.

Зарплата медиков

Как сообщал OBOZREVATEL, министр образования Анна Новосад сообщила, что задолженность учителям возникала из-за проблем в системе распределения денег на зарплаты и неэффективной сети школ в некоторых регионах. Чтобы предотвратить задолженности, правительство выделило 171 млн гривен в областные бюджеты.

Украинским шахтерам погасили задолженность по заработной плате. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Facebook. По его словам, долг составлял 1 миллиард гривен.

Президент Владимир Зеленский потребовал собрать Кабинет министров из-за долгов по выплате зарплат врачам и учителям.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!