Дешевый доллар: в НБУ опубликовали новый курс валют

В Украине курс доллара 3 июля в банковских учреждениях составил 26,02/26,24 грн/$. При этом справочная стоимость валюты снизилась до 26,17 грн/$.

Об этом говорится в показателях валютного рынка, опубликованных на сайте регулятора. Таким образом, средний наличный курс в банках за прошедшие сутки не изменился, а справочная стоимость снизилась на 3 коп./$.

Сколько стоит валюта в Украине

Аналитики позитивно оценивают прогнозы курса как минимум до конца месяца. Главная причина – сезонный фактор. Летом традиционно растут валютные выручки экспортеров. Кроме того, благоприятная ситуация для Украины сложилась и на мировых сырьевых рынках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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