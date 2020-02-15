Дешевые кредиты от Зеленского: стало известно, сколько просит бизнес

Самым популярным "дешевым кредитом от Зеленского", которые украинские банки дают мелким предпринимателям под 5-7-9%, оказался займ в размере 1 млн гривен.

Об этом рассказали в банковских учреждениях, сообщил НВ. Активнее всего обращаются по деньги предприниматели из Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Сумской и Винницкой областей. Большинство заявителей заняты в производственной сфере и агросекторе.

Дешевые кредиты

По состоянию на средину февраля к программе присоединились четыре госбанка: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк. Еще пять коммерческих банков готовят заявки на участие.

За пять лет действия программы правительство рассчитывает раздать 30 млрд грн, а в итоге получить около 90 тыс. новых рабочих мест в национальной экономике. По прогнозу Минфина, в 2020 году получить кредиты смогут около 50 тыс. малых и средних предпринимателей.

Ранее в Украине обещали начать выдавать 1,5 млн грн кредита сроком на 5 лет на открытие либо развитие бизнеса под следующие проценты:

5% годовых при выручке до 25 млн, если создается минимум два рабочих места;

7%, если бизнес приносит до 25 млн прибыли и не создает рабочие места (но за каждого нового работника ставку уменьшат на 0,5%);

9%, если бизнес уже запущен и приносит от 25 до 50 млн прибыли.

Также, по условиям программы, сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

Кредиты от Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL:

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