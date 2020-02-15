Дешевые кредиты от Зеленского: стало известно, сколько просит бизнес

Самым популярным "дешевым кредитом от Зеленского", которые украинские банки дают мелким предпринимателям под 5-7-9%, оказался займ в размере 1 млн гривен.
Об этом рассказали в банковских учреждениях, сообщил НВ. Активнее всего обращаются по деньги предприниматели из Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Сумской и Винницкой областей. Большинство заявителей заняты в производственной сфере и агросекторе.
Дешевые кредиты
По состоянию на средину февраля к программе присоединились четыре госбанка: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк. Еще пять коммерческих банков готовят заявки на участие.
За пять лет действия программы правительство рассчитывает раздать 30 млрд грн, а в итоге получить около 90 тыс. новых рабочих мест в национальной экономике. По прогнозу Минфина, в 2020 году получить кредиты смогут около 50 тыс. малых и средних предпринимателей.
Ранее в Украине обещали начать выдавать 1,5 млн грн кредита сроком на 5 лет на открытие либо развитие бизнеса под следующие проценты:
5% годовых при выручке до 25 млн, если создается минимум два рабочих места;
7%, если бизнес приносит до 25 млн прибыли и не создает рабочие места (но за каждого нового работника ставку уменьшат на 0,5%);
9%, если бизнес уже запущен и приносит от 25 до 50 млн прибыли.
Также, по условиям программы, сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.
Кредиты от Зеленского
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет выполнить инаугурационное обещание и вернуть все 65 миллионов украинцев на родные земли. Он предложил “тем, кто уехал, и тем, кто опустил руки” с 1 февраля 2020 года выдавать 1,5 млн грн кредита сроком на 5 лет на открытие либо развитие бизнеса.
Впоследствии OBOZREVATEL рассказал, заработает ли эта система и откуда брать деньги на низкие ставки.
Программу дешевого кредитования мелкого и среднего бизнеса под 5%, 7% и 9% в Украине запустят с 1 февраля 2020 года.
Кабинет министров предусмотрел 2 млрд гривен, чтобы с 1 февраля стартовала программа кредитов под 5, 7 и 9% для поддержки микро- и малого бизнеса.
21 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Фонде развития предпринимательства. В этом фонде украинский мелкий и средний бизнес сможет брать кредиты под 5, 7 и 9%.
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