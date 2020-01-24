Дешевые кредиты для бизнеса: правительство Украины сделало еще один шаг

Правительство Украины одобрило постановление для старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с 1 февраля 2020 года.

Об этом с заседания Кабмина сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале. "Программа государственной поддержки микро- и мелкого бизнеса позволит участникам получить до 1,5 млн грн доступного кредита под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса", – написал премьер.

Кредиты для бизнеса

Он отметил, что правительство определило механизм использования бюджетных средств Фондом развития предпринимательства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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