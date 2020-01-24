Дешевые кредиты для бизнеса: правительство Украины сделало еще один шаг

Правительство Украины одобрило постановление для старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с 1 февраля 2020 года.
Об этом с заседания Кабмина сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале. "Программа государственной поддержки микро- и мелкого бизнеса позволит участникам получить до 1,5 млн грн доступного кредита под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса", – написал премьер.
Кредиты для бизнеса
Он отметил, что правительство определило механизм использования бюджетных средств Фондом развития предпринимательства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет выполнить инаугурационное обещание и вернуть все 65 миллионов украинцев на родные земли. Он предложил “тем, кто уехал, и тем, кто опустил руки” с 1 февраля 2020 года выдавать 1,5 млн грн кредита сроком на 5 лет на открытие либо развитие бизнеса.
Впоследствии OBOZREVATEL рассказал, заработает ли эта система и откуда брать деньги на низкие ставки.
Программу дешевого кредитования мелкого и среднего бизнеса под 5%, 7% и 9% в Украине запустят с 1 февраля 2020 года.
Кабинет министров предусмотрел 2 млрд гривен, чтобы с 1 февраля стартовала программа кредитов под 5, 7 и 9% для поддержки микро- и малого бизнеса.
21 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Фонде развития предпринимательства. В этом фонде украинский мелкий и средний бизнес сможет брать кредиты под 5, 7 и 9%.
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