"Держит обещания!" В ЕС сказали, как Зеленский поборет контрабанду

Власти Словакии ждут от президента Украины Владимира Зеленского решительных реформ и борьбы с контрабандой на общей границе.

Об этом сказал глава ОБСЕ и словацкий дипломат Мирослав Лайчак в интервью "BBC News Україна".

"От нового президента ожидаем более серьезных реформ, борьбы с коррупцией, организованной преступности. Это даст больше стабильности экономике, больше денег для национального бюджета, больше контроля, и таким образом будет меньше пространства для контрабанды", – сказал Лайчак.

По его словам, в Словакии видят, что Зеленский выполняет предвыборные обещания. А потому готовы ему помогать.

"Мы готовы поддерживать эти процессы любыми способами, в частности, через наш собственный опыт, потому что мы эти реформы прошли достаточно успешно. Контрабанда на границе – проблема, но эту проблему нельзя решить вне большего вопроса функционирования и таможни, и всего государства, без борьбы с коррупцией и организованной преступностью", – добавил словацкий дипломат.

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