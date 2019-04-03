Деньги больше не возвращают: в Украине могут отменить закрытие крупного банка 

Банку "Хрещатик" могут вернуть лицензию, а законность его ликвидации поставили под вопросом.

Так, Апелляционный административный суд оставил без изменений решение Окружного суда Киева, который решил отменить ликвидацию банка, об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц. На данный момент вкладчикам перестали возвращать их депозиты.

Теперь же Кассационный административный суд в составе Верховного Суда должен принять окончательное решение. Если Национальный банк согласует новое руководство "Хрещатика" и выдаст лицензию, финансовое учреждение снова заработает.

Банк "Хрещатик" Delo.ua

Отметим, что банк принадлежал Андрею Иванову (37,44% акций), Киевской госадминистрации – 25%, Николаю Солдатенко – 24,24%, а также ряду миноритарных акционеров.

Ранее Фонд гарантирования вкладов обвинил экс-руководство финучреждения в том, что оно вывело из "Хрещатика" миллиарды гривен и еще за год до закрытия готовилось к ликвидации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 апреля 2016 года НБУ признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию.

По данным ФГВФЛ, руководство банка "Хрещатик" готовилось к его банкротству еще в 2015 году, поскольку среди активов финучреждения статус "мусорных" имели облигации на сумму 2 млрд гривен.

Правоохранители задержали в Киеве четырех банковских работников, которые скрывались от следствия за присвоение 50 млн грн.

В ФГВФЛ заявили, что комплексный анализ неплатежеспособности банка "Хрещатик" свидетельствует о причастности руководствафинучреждения и его владельцев к убыткам на сумму более 2,5 млрд гривен.

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