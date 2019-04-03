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Деньги больше не возвращают: в Украине могут отменить закрытие крупного банка 

1.8тЧитать материал на украинском

Банку "Хрещатик" могут вернуть лицензию, а законность его ликвидации поставили под вопросом.

Так, Апелляционный административный суд оставил без изменений решение Окружного суда Киева, который решил отменить ликвидацию банка, об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц. На данный момент вкладчикам перестали возвращать их депозиты.

Теперь же Кассационный административный суд в составе Верховного Суда должен принять окончательное решение. Если Национальный банк согласует новое руководство "Хрещатика" и выдаст лицензию, финансовое учреждение снова заработает.

Банк "Хрещатик"

Банк "Хрещатик"

Delo.ua

Новости
Вывели 6,9 млрд грн: руководство банка ''Хрещатик'' уличили в грандиозной афере

Отметим, что банк принадлежал Андрею Иванову (37,44% акций), Киевской госадминистрации – 25%, Николаю Солдатенко – 24,24%, а также ряду миноритарных акционеров.

Ранее Фонд гарантирования вкладов обвинил экс-руководство финучреждения в том, что оно вывело из "Хрещатика" миллиарды гривен и еще за год до закрытия готовилось к ликвидации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Банковская система
Место
Украина
Теги
банкБанк "Хрещатик"
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Лесюк Степан
Лесюк Степан
Бандит на бандиту. Треба найняти китайців щоб пару мільйонів відправив на той світ, а їхнє майно конфіскував на пенсії і зарплати. Тоді буде порядок.
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