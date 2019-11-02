"Денег нет!" На Донбассе боевики уже не могут сдерживать забастовки

Боевики, захватившие части Донецкой и Луганской областей, месяцами не платят зарплаты шахтерам и работникам фабрик. Денег люди не видели с середины лета, а потому устраивают забастовки.

В частности, в городе Антрацит из-за огромных долгов по зарплатам бастуют работники шахты "Комсомольская" и обогатительной фабрики "Нагольчанская". Предприятия остановились. Протесты уже невозможно скрыть, так что о них даже написали в сепаратистской группе "Сводки от ополчения Новороссии", ссылаясь на заметку блогера "Луганский инсайд".

"По информации, полученной от работников шахты "Комсомольская" (расположенной в Антраците, "ЛНР") в пятницу после второго наряда шахтеры отказались спускаться в шахту, требуя выплаты задолженности по зарплате – остатки июля, август, и сентябрь, а так же озвучили требование повысить тарифные ставки на 35%", – сказано в сообщении.

Заместитель директора предприятия Константин Бургард попросил шахтеров изложить свои требования в письменном виде, что и было сделано. Вечером в 18.30 приехавшие шахтеры из третьей смены так же отказались спускаться в шахту. То же самое сделала и ночная смена. Добыча угля на шахте прекратилась.

"В понедельник также забастовала обогатительная фабрика "Нагольчанская". Руководство находится в замешательстве и не знает, что делать. Вчера представители руководства шахты обещали в ближайшее время выплатить часть задолженности (по уточненным данным выплатили остаток за июль), однако, как мне сообщают, на это никто не повелся. Забастовка продолжается, источник с предприятия утверждает, что сегодня шахтеры собираются возле объединения ГП "Антрацит" требовать своё заработанное", – сказано о забастовке шахтеров на оккупированной территории.

Сепаратисты пишут о забастовках на шахтах vk.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Донецке местные жители начали жаловаться на большие задержки общественного транспорта в вечернее время.

Все попытки шахтеров в "ДНР" получить свои долги по зарплатам за 2017 год закончились отсылкой к "украинским юрлицам".

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