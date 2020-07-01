У Зеленского сделали последний шаг к появлению в Украине 'инвестиционных нянь': какие льготы дадут бизнесу

На заседании Национального совета реформ Украины представили законопроект об "инвестиционных нянях".

Речь идет о поддержке украинских и иностранных инвесторов, которые вложат более 30 млн евро и создадут более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе. Такие предприниматели получат прямой договор с правительством. Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента.

"Это дает гарантию каждому конкретному проекту инвестора, что они имеют не только налоговые льготы. Они получают десятилетнюю перспективу и гарантию стабильности", – отметила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив.

Кроме того, эти инвесторы получат инвестиционного менеджера, который будет сопровождать их от начала проекта до его окончания. Также инвесторы получат до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов. Например, это могут быть фискальные стимулы.

"Эти инструменты будут доступны и для украинских, и для иностранных инвесторов", – сказала Ковалив.

По ее словам, законопроект уже обсудили с правительством, профильными комитетами Верховной Рады и Национальным инвестиционным советом. Он готов к вынесению на рассмотрение Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина после завершения пандемии коронавируса сосредоточится на поддержке украинского экспорта и привлечении инвестиций из-за рубежа.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский сказал, что законопроект об "инвестиционных нянях" в Раде зарегистрируют в ближайшее время. Также осенью будет открыт Инвестиционный офис, который заменит все госпредприятия в этом направлении при органах власти.

Президент Владимир Зеленский решил заменить все правоохранительные подразделения, которые занимаются расследованием экономических преступлений, на единый орган финансовых расследований.