Чиновников заставят отвечать через мессенджеры: что придумали в Кабмине

Кабинет министров планирует обязать чиновников отвечать на вопросы граждан через мессенджеры, а не требовать письменных запросов.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook. По его словам, это снизит стоимость одного "контакта" и позволит обслуживать людей быстрее. Чиновники, в отличие от общения через письма, смогут уточнять информацию и давать ответ по сути, вместо того, чтобы "футболить" тех, кто их о чем-то спросил.

"Планируем запустить возможность общаться с госорганами через мессенджеры. Через те же мессенджеры, которыми вы пользуетесь каждый день в своем смартфоне (также будут веб-версии, если нет смартфона или просто удобнее с компьютера). Мы запускаем пилот, который позволит госслужащим отвечать на запросы граждан в мессенджерах с удаленных рабочих мест", – написал Дубилет.

По его словам, это позволит организовывать рабочие места для госслужащих не только в Киеве, но и в регионах. Акцент хотят сделать на те регионы, где сложнее всего найти работу. Это будет один из вариантов трудоустройства для госслужащих, которые попадут под сокращения.

Дубилет отметил, что граждане смогут контролировать, насколько качественно с ними будут общаться чиновники. "Мы можем настраивать Алерт и отслеживать случаи некачественных консультаций. Это позволит нам построить правильную финансовую и нефинансовую мотивацию для сотрудников", – написал Дубилет.

Он добавил, что уже запущены чат-консультации на сайте Министерства соцполитики. В ближайшие месяцы подобные появятся у других госслужб.

Госслужащие будут консультировать в мессенджерах

Как сообщал OBOZREVATEL, Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что в среду, 4 декабря, зарегистрирует законопроект, который упростит взаимодействие с налоговой.

В Кабмине объявили о новой реформе госслужбы. В этот раз речь идет о колл-центрах и их сотрудниках.

Ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предложил заменить защищенные телефонные линии спецсвязи, которыми пользуется правительство, приложением для смартфонов.

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