Богдан заработал больше Зеленского: стала известна зарплата главы Офиса президента

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан за октябрь получил заработную плату в сумме 39258 грн.

Об этом сообщили в Государственном управлении делами, передает 112.ua. Там детально объяснили, из каких надбавок состоит зарплата чиновника.

"Руководителю Офиса президента Украины Богдану А. И. в октябре 2019 года начислена заработная плата в сумме 39 тыс. 258 грн, в том числе должностной оклад – 16 тыс. 363 грн, надбавка за выслугу лет – 4 тыс. 418 грн, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 3 тыс. 272 грн, надбавка за интенсивность труда – 9 тыс. 818 грн и другие выплаты (премия, индексация денежных доходов) – 5 тыс. 385 грн. Из начисленной заработной платы уплачены налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством в сумме 7 тыс. 655 грн", – сообщили в Госуправлении делами.

При этом зарплата Богдана оказалась больше, чем зарплата президента Украины Владимира Зеленского. Сообщается, что за октябрь Зеленский получил заработную плату в сумме 28 тыс. грн.

Стала известна зарплата Андрея Богдана

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход около 900 тыс. гривен, который получил от сдачи в аренду недвижимости.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд дело в отношении экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк за 4 месяца работы на этой должности заработал 305 тыс. гривен.

Нацагентство по предупреждению коррупции направило в суд админпротокол в отношении министра финансов Оксаны Маркаровой. Ее подозревают в декларировании недостоверных сведений.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал