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8 ноября • обновлено в 15:47
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Богдан заработал больше Зеленского: стала известна зарплата главы Офиса президента

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Руководитель Офиса президента Андрей Богдан за октябрь получил заработную плату в сумме 39258 грн.

Об этом сообщили в Государственном управлении делами, передает 112.ua. Там детально объяснили, из каких надбавок состоит зарплата чиновника.

"Руководителю Офиса президента Украины Богдану А. И. в октябре 2019 года начислена заработная плата в сумме 39 тыс. 258 грн, в том числе должностной оклад – 16 тыс. 363 грн, надбавка за выслугу лет – 4 тыс. 418 грн, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 3 тыс. 272 грн, надбавка за интенсивность труда – 9 тыс. 818 грн и другие выплаты (премия, индексация денежных доходов) – 5 тыс. 385 грн. Из начисленной заработной платы уплачены налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством в сумме 7 тыс. 655 грн", – сообщили в Госуправлении делами.

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При этом зарплата Богдана оказалась больше, чем зарплата президента Украины Владимира Зеленского. Сообщается, что за октябрь Зеленский получил заработную плату в сумме 28 тыс. грн.

Стала известна зарплата Андрея Богдана

Стала известна зарплата Андрея Богдана

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход около 900 тыс. гривен, который получил от сдачи в аренду недвижимости.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд дело в отношении экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк за 4 месяца работы на этой должности заработал 305 тыс. гривен.

Нацагентство по предупреждению коррупции направило в суд админпротокол в отношении министра финансов Оксаны Маркаровой. Ее подозревают в декларировании недостоверных сведений.

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Тема
Зарплаты в Украине
Персоны
Андрей Богдан Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
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