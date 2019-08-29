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Биткоин достиг "дна": появился смелый прогноз на будущее

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Курс биткоина уже не будет падать ниже $10000, а в перспективе может дорасти до $15000.

Так считает основатель и CEO консалтинговой фирмы deVere Group Найджел Грин, пишет ForkLog.

"Глядя на графики биткоина в этом году, я считаю, что новое нормальное дно биткоина – это $10000. Отскок идет с этого уровня. Биткоин падал чуть ниже, но снова поднимался. Мы видели это в понедельник, 26 августа, когда биткоин всего за несколько минут поднялся до $10500", — сказал Найджел Грин.

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Грин также заявил, что в обозримом будущем цена первой криптовалюты может вырасти до $15000, что обусловлено четырьмя причинами:

  • становятся все более актуальными геополитические вопросы, такие как торговая война между США и Китаем и Brexit, что заставляет инвесторов обращаться к децентрализованными цифровым валютам для защиты своих сбережений во время панических настроений на традиционных финансовых рынках.

  • на цену биткоина положительно влияют технические усовершенствования и все больший хешрейт сети, обеспечивающий первой криптовалюте высокий уровень защиты.

  • предстоящий в 2020 году халвинг, который, как убежден Грин, также подтолкнет цену вверх, и, наконец, что можно считать самым главным, постоянно растущий уровень осведомленности общественности о криптовалютах.

  • в мире растет признание того, что криптовалюты, такие как биткоин, являются не только будущим денег, но и все больше деньгами сегодняшнего дня. Это будет отражено в новой нормальной минимальной цене биткоина на уровне $10000.

Биткоин достиг "дна": появился смелый прогноз на будущее

bloomchain.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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Тема
Криптовалюты
Тег
биткоин
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
биткоин это виртуальный мусор
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