Без выплат инвесторам государство получит международные иски уже в этом году – ЕУЭА

Если государство не выполнит обязательства по погашению задолженности перед производителями "зеленой" энергетики, Украина получит арбитражные иски от инвесторов уже в этом году.

Об этом заявила директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк. По ее мнению, власть должна как можно быстрее задействовать все возможные инструменты для погашения до конца текущего года задолженности перед производителями электроэнергии из альтернативных источников и обеспечить полные выплаты по "зеленым" тарифам.

"Предложенные вами разные механизмы по привлечению из государственного бюджета, по повышению или удержанию цены на передачу, тарифа на передачу оператора систем передачи, по выпуску облигаций внутреннего государственного займа, – это все очень важные инструменты, и я призываю правительство Украины, Министерство энергетики, профильные комитеты Верховной Рады еще раз рассмотреть эти механизмы и активно включаться в работу, чтобы до конца этого года были выполнены те обязательства, которые взяло на себя государство Украина", – сказала Гуменюк.

По ее словам, инвесторы уже готовятся к подаче исков в международный арбитраж, если Украина не выполнит взятые перед ними обязательства по погашению долгов за произведенную электроэнергию. И подчеркнула, что считает такое развитие событий худшим вариантом, как для инвесторов, так и для нашей страны.

"В противном случае, к сожалению, хочу подтвердить тот факт, что как негативное последствие невыполнения всех этих обязательств действительно я наблюдаю, как наши члены ассоциации, компании, инвесторы готовятся к арбитражным искам", – сказала Гуменюк.

Напомним, что 1 августа вступил в силу закон №810-IX, который подписал президент Владимир Зеленский. Задача закона - и основные положения меморандума между Кабмином и иностранными инвесторами в ВИЭ. Закон предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, и тому подобное.

Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно выплатить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году. Со своей стороны, меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию с августа этого года. По состоянию на начало октября накопленные долги за предыдущие периоды не погашены, уровень расчетов за электроэнергию из ВИЭ за август составляет 100% (со значительным опозданием), за сентябрь – 33%.

Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиарда для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями "зеленой" энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения.

Председатель Комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус в интервью изданию Лига.Бизнес заявил, что поддерживает выпуск ОВГЗ для погашения долгов на рынке электроэнергии, в т.ч. перед инвесторами в "зеленую" энергетику, поскольку лично заложил эти нормы в действующем законе.

Вместе с тем, ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку в международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав.

По информации из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.