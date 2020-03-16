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16 марта • обновлено в 19:27
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/ Рынки и компании

Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономики Все статьи автора

Без паники! Как масштабный кризис и карантин ударят по украинцам и бизнесу

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В Украине из-за распространения коронавируса объявили масштабный карантин. Весь ресторанный и развлекательный бизнес поставили на паузу. Бюджет недополучит миллиарды гривен, а часть украинцев рискует лишиться работы.

Подробнее о том, чего ждать от кризиса и карантина, читайте в материале OBOZREVATEL.

Идеальный шторм для Украины

Ведущие экономисты уже несколько лет прогнозируют начало мирового кризиса. Еще в прошлом году говорили, что старт рецессии даст торговая война между США и Китаем. Тогда еще никто не мог догадываться, что ситуация окажется куда плачевней.

Пандемия COVID-19, паника и карантин уже внесли свою лепту. Рынки обваливаются, акции компании рушатся, а целые сферы закрывают на карантин. Новый кризис будет иметь масштабные последствия для всего мира. Часть компаний закроется, миллионы останутся без рабочих мест, а мировая экономика начнет новый виток развития с нижней точки.

Без паники! Как масштабный кризис и карантин ударят по украинцам и бизнесу

Переживет ли Украина финансовый кризис? Переживет. Кризис для экономики – это всего лишь период развития. Самый неприятный, болезненный, но временный. При худшем сценарии закроется часть компаний, сократится число рабочих мест, вырастет курс доллара и вместе с тем поднимутся цены. Но для Украины это будет уже третий кризис с 2008 года.

Какие компании пострадают больше всех? Пострадают все, но хуже всего придется сфере услуг, развлечения и транспорта. Например, как подсчитал аналитик Владимир Мазуренко, объем рынка авиаперевозок в Украине составляет около 3 млрд грн в месяц. С 17 марта доход всех украинских авиакомпаний умножится на ноль. Небо закроют, а когда ситуация нормализуется – неизвестно.

Но даже после снятия карантина украинцы еще долгое время будут бояться путешествовать, к примеру, в ту же Италию, где сейчас бушует пандемия коронавируса. Заманить туристов будет куда сложнее даже после того, как пандемия закончится.

Некоторые авиакомпании, по информации OBOZREVATEL, уже отправляют сотрудников в неоплачиваемый отпуск на период, пока ситуация не нормализуется. Хотя стоит отметить, что по закону неоплачиваемый отпуск может быть только по желанию сотрудника.

"Удар, конечно, просто сокрушительный. У нас среди крупных авиаперевозчиков у одного из игроков и без того были серьезные проблемы. Тут должно подключаться государство. Как минимум, на месяц отменить все налоги и сборы с авиаперевозчиков", – рассказывает Мазуренко.

"Предварительно оценили убытки – минус 35% ожидаемых доходов за квартал по сравнению с бюджетом. Сегодня – крайний день перед остановкой полетов, поэтому на данный момент самая приоритетная задача – это работа с пассажирами", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МАУ.

Ресторанный бизнес и развлечения "на паузе". Запрет посещать любые заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек, отправит целые сферы в нокаут. Операционные директора сети ресторанов утверждают – еще до закрытия доходность упала на 50%. После закрытия денег не будет вовсе, но за аренду придется платить все равно.

В целом искусство, спорт и развлечения приносят украинской экономике 1,8 млрд грн в месяц. Карантин этот доход обрубит практически полностью.

Общие потери сетей кинотеатров, ресторанов, мест общественного питания, парикмахерских, салонов составит миллиарды гривен. Фактически целые сферы окажутся на паузе. Владелец ресторана в Днепре Дмитрий рассказывает: вся сфера обслуживания и без того работает практически полностью в тени. Официанты зарабатывают на чаевых, а люди повально оформлены на минималку. "Минималку и получат, если не будет прибыли. А что делать? Надо переждать", – рассказывает Дмитрий.

Правда, панические настроения коснулись далеко не всего бизнеса. К примеру, владелец крупного ТЦ в столице Гарик Корогородский на своей странице в соцсети заявил: уже сейчас своим сотрудникам он запретил пользоваться метро, а сам центр готов закрыть, как только будет официальное решение властей. "И главное – настроение. Оно прекрасное", – написал он.

Паника – худшая модель поведения. Кризис, как и коронавирус, рано или поздно закончатся. И чем меньше украинцы будут паниковать, тем легче будет восстановить ситуацию после того, как кризис закончится.

Что будет с пенсиями и субсидиями

Выплата пенсий в Украине во время карантина из-за COVID-19 будет проходить в обычном режиме. А получатели субсидии не потеряют ее, если допустят небольшую просрочку при оплате коммуналки. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко на брифинге в Кабмине в понедельник, 16 марта.

"На сегодня около 2/3 адресатов пенсий и соцпомощи получают их на банковские счета. Для них нет изменений. 1/3, особенно маломобильные люди, получают через "Укрпочту". Такие выплаты также происходят по графику. "Укрпочта" работает в обычном режиме", – сказал Музыченко.

Без паники! Как масштабный кризис и карантин ударят по украинцам и бизнесу

Соцпортал

Он опроверг слух, что якобы если получатели субсидии до 20 числа не успеют оплатить коммунальные услуги, они потеряют субсидию.

"Хотим опровергнуть эту информацию. Уровень оплаты и задолженность не влияет на получение субсидии до окончания отопительного сезона. Влиять будет задолженность с мая, когда будет насчитываться следующая субсидия. Важно, чтобы к этому моменту (по состоянию на май 2020-го) у субсидиантов не было задолженности", – сказал Музыченко.

Он напомнил, что для оплаты коммуналки не нужно идти в банки и "Укрпочту". Это можно сделать через интернет-банкинг или личный кабинет на сайте компаний, которые поставляют услуги. "Обращаемся к родным и близким пенсионеров – помогите бабушкам, дедушкам разобраться и оплатить коммунальные услуги без посещения банков и "Укрпочты". Или сделайте это вместо них", – попросил замминистра.

Редакция OBOZREVATEL обращается к читателям с просьбой придерживаться рекомендаций на период карантина: отказаться от дальних поездок, не посещать места большого скопления людей и, главное, с трезвым умом оценивать ситуацию. Паника и ажиотажный спрос только усугубят ситуацию, а запасы гречки и туалетной бумаги никак не помогут в борьбе с распространением вируса.

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Автор
Александр Литвин Александр Литвин
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
кризис ВВП
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Значит Россия при кризисе развалится, а Украина только будет крепчать?
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Mega Death
Mega Death
Самое прикольное, что Украина даже не знает, за счёт каких средств она выныривать из кризиса планирует. Долги как камни весят на ногах))
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