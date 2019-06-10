Без отпусков: работодатели экономят на налогах и оставляют украинцев "с носом"

В Украине уже несколько лет количество физических лиц предпринимателей (ФЛП) колеблется около 2 млн. Как минимум половина из них – на упрощенной системе налогооблажения. Но далеко не все – настоящие предприниматели.

Украинские работодатели для того, чтобы сэкономить на налогах, не оформляют нанятых сотрудников, а заключают с ними договоры как с ФЛП.

OBOZREVATEL разобрался, кому вредит схема и сколько налогов платят предприниматели на "упрощенке".

Зарабатывают в разы больше, а платят в разы меньше

Менеджер, оформленный в качестве физлица-предпринимателя, с доходом в 100 тыс. грн заплатит почти в 2 раза меньше налогов, чем его официально оформленный сотрудник с фактической зарплатой в 4 раза меньше.

В Украине – около 1,8 млн ФЛП. Львиная доля из них пользуется упрощенной системой налогооблажения. Изначально "специальный налоговый режим" создавался якобы для того, чтобы дать возможность развиваться и зарабатывать мелкому бизнесу. Однако в результате в Украине образовалась огромная группа бизнесменов, которые платят меньше налогов, чем многие нанятые сотрудники.

Налоги в Украине

В первую очередь необходимо отметить, что не все ФЛП пользуются упрощенной системой налогообложения. То есть можно быть физлицом-предпринимателем и не переходить на "упрощенку".

По закону упрощенной системой может пользоваться тот бизнес, выручка которого не превышает 5 млн грн в год или 416,6 тыс. грн в месяц. С одной стороны, это создает стимул искусственно занижать выручку, чтобы оставаться в границе указанной суммы. А с другой – приводит к тому, что сознательные ФЛП с высокими доходами переходят на общую систему налогообложения.

Новости Как налоги правят историей

Главная же проблема – среди 1,8 млн ФЛП огромное число по факту нанятых сотрудников. Работодатели, чтобы не платить налоги с зарплат, предлагают зарегистрироваться в качестве физлица-предпринимателя и вместо 41,5% платить, к примеру, 5% налога и минимальный соцвзнос.

Многие предприятия начали специально нанимать бухгалтеров, которые будут вести ФЛП своих сотрудников. Причем речь не идет исключительно об изданиях и IT-компаниях, вместо того, чтобы взять в штат, просят открывать ФЛП и в сфере недвижимости, и в крупных компаниях, и даже в отелях.

Налоги в Украине

Для примера, с "белой" зарплаты в 25 тыс. грн в бюджет придется заплатить 10,3 тыс. грн налогов (22% ЕСВ, 1,5% единого взноса и 18% НДФЛ). При этом оформленный в качестве ФЛП, например IT-шник третьей граппы, с зарплаты в 100 тыс. грн заплатит налог в размере всего лишь 5,9 тыс. грн (918 грн ЕСВ и 5% с прибыли). То есть при зарплате в 4 раза выше размер налога у ФЛП будет почти в 2 раза ниже.

Что интересно, если обычный украинец должен со своей зарплаты отдавать 22% единого соцвзноса со всей суммы заработной платы, то ФЛП платит фиксированную сумму – 918 грн (22% от минимальной зарплаты). Этот взнос в первую очередь идет на финансирование пенсий. В Украине работает солидарная система, то есть работающие своими взносами обеспечивают пенсионеров. Однако бесконтрольное оформление ФЛП привело к тому, что одни платят 22% со всей зарплаты, а вторые – фиксированную минимальную сумму.

Сколько налогов платят ФЛП

Еще несколько месяцев назад Министерство социальной политики выступило с предложением запретить за нанятых сотрудников платить налоги в качестве физлиц-предпринимателей. Для этого предложили ввести критерии – если у человека есть один основной доход, все рабочее время он проводит на предприятии, у него там есть рабочее место и т.д., то он должен быть штатным сотрудником, а не ФЛП.

Такое предложение вызвало бурную реакцию, мол, пострадают айтишники, которые чаще всего оформлены как физлица-предприниматели. Хотя в общей структуре зарегистрированные ФЛП в сфере "Информационные технологии" занимают всего лишь меньше 8%. Более того, если программист фактически работает в штате конкретной компании, а не предоставляет ей услуги для реализации одного из проектов и параллельно не сотрудничает с другими предприятиями, он все равно по факту является штатным сотрудником.

Почему выгоднее оформляться в штат

Дороги, больницы, школы – все это финансируется, в том числе, из зарплат нанятых сотрудников. К примеру, налог на доходы физлиц (НДФЛ) распределяется между общим и государственным бюджетом. Первая часть позволяет содержать город, а вторая – финансировать общегосударственные программы (медицина, оборона, образования и т.д).

Большая часть ЕСВ поступает в Пенсионный фонд. Который и так является дефицитным, а как показала практика прошлых лет, даже небольшой кассовый разрыв приводит к задержкам пенсий. В Украине – одни из самых низкий пенсий в Европе. Одна из причин – теневая занятость и схемы уклонения от уплаты налогов.

Фактически, не оформляя своего сотрудника, работодатель "ворует" и у собственного города, и у страны, и у Пенсионного фонда. По официальной статистике, из 26 млн официально трудоспособных работают только около 16 млн человек. Остальные - либо "прячутся" от налогов, либо сидят дома.

Для примера, если миллион работающих выведут из тени хотя бы по 1 тыс. грн зарплаты, Пенсионный фонд сможет дополнительно получить 185 млн грн, города, в которых они работают, – 135 млн, государственная казна пополнится на 45 млн грн, а на нужды армии дополнительно соберут 15 млн грн. Если же миллион человек, который работает в тени, официально оформится хотя бы на минимальную зарплату, то общие налоговые поступления увеличатся на 1,7 млрд грн.

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Кроме того, "теневая занятость" также бьет и по простым рабочим. Согласно действующему закону, право на пенсию имеют только те украинцы, которые официально проработали от 15 лет. Также каждый год будет расти требование для того, чтобы "вовремя" выйти на пенсию.

Так, уже в 2028-м только те 60-летние, которые официально работали не меньше 35 лет, смогут выйти на пенсию, остальным придется работать до 63 и 65 лет. "Серая" зарплата урезает и размер пенсии. Для примера, с официальной средней зарплатой можно получить пенсию около 2 тыс. грн, а с минимальной – 1,5 тыс. грн. Также работа в тени лишает права на оплачиваемый отпуск, больничный. Помимо этого, без официальных доходов не получится получить кредит в банке или оформить визу, например, в США или Канаду.

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