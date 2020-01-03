Беларусь устроила "сюрприз" Путину: поставки нефти полностью прекращены

Россия с 1 января 2020 года прекратила поставки нефти на перерабатывающие заводы Беларуси.

О прекращении поставок со ссылкой на источник в нефтяной отрасли республики сообщили "РИА Новости". "Транспортировки в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов нет", – сказал он.

По его словам, подача нефти прекратилась с 1 января, а "непрерывные партии" закончились 31 декабря. Тем не менее, добавил собеседник агенства, у Беларуси пока есть запасы нефти и НПЗ работают в штатном режиме.

Поставки нефти

В РФ подтвердили, что поставки на беларусские НПЗ остановлены. Об этом сообщили в российском транспортном монополисте компании"Транснефть", сообщили в ТАСС.

"Транснефть" осуществляет прокачку в рамках заявок от нефтяных компаний. Начиная с 1 января у нас нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ. При этом транзит через Белоруссию идет в полном объеме", – сказал официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

Источник, близкий к белорусским НПЗ, сообщил ТАСС, что на заводах были созданы большие запасы сырья – порядка 0,5 млн тонн нефти. "Этого объема может хватить примерно на 20 дней работы", – сказал он.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Александр Лукашенко заявил, что Беларусь ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

31 декабря 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

По итогам встречи, президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.

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