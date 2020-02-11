Беларусь поставила условие России по нефти: у Лукашенко пояснили, чего именно хотят

В Беларуси заявили, что при существующих российских пошлинах на нефть для них нет разницы, где покупать сырье – со скидкой в РФ или в других странах по мировым ценам.

Об этом сказал первый вице-премьер правительства Беларуси Дмитрий Крутой, передает "БелТА". По словам чиновника, скидка в 17%, которую Россия формально дает Беларуси, "съедается" так называемым "налоговым маневром", из-за которого Беларусь несет убытки в сотни миллионов долларов.

"Сейчас цена для нас на 17% ниже мировой, это только на размер пошлины. А если мы пошлину уберем и возьмем чистую цену между компаниями, то она, по сути, мировая. А российские компании говорят: вы нам еще "премии" заплатите. То есть они хотят еще на нашем рынке заработать", – сказал Крутой.

В 2019 году Беларусь предложила России привязать цены на всю ее нефть к стоимости сырья из Западной Сибири (как основной точке учета поставок российской нефти). Таким образом цена нефти для Европы и Беларуси станет одинаковой.

"То, что они поставляют через порты по трубе на Запад, и то, что они поставляют в Беларусь, – одна нефть Urals того же качества. И ценообразование должно быть одинаковое. Во всех этих расчетах, когда мы из мировой котировки вычитаем всю логистику, танкеры, каждая промежуточная составляющая имеет информационное международное оформление. Мы можем спокойно этот чистый экспортный нетбэк посчитать и показать, что поставлять к нам трубой логистически нормально и выгодно", – сказал беларусский чиновник.

Цена нефти

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

По итогам встречи Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.

Беларусь начала закупки норвежской нефти Johan Sverdrup, которая является основным конкурентом российской Urals на рынке Европы из-за максимальной схожести характеристик.

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