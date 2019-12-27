Баскетбольное будущее Украины: спорткомплекс "Меридиан" стал Дворцом спорта "Венето Sport"

ООО "Группа Венето" дала второе дыхание спорткомплексу "Меридиан", который теперь носит название Дворец спорта "Венето Sport". Теперь дворец ждет реконструкция, а после - ведущее место в развитии баскетбольного спорта в Украине.

ООО "Группа Венето" формирует культуру сна в Украине уже 26 лет, разрабатывая и выпуская ортопедические матрацы, диваны и прочие аксессуары для ежедневного сна. По мнению директора Дворца спорта Светланы Неухацкой, здоровый сон - это одна из ключевых составляющих успеха спортсмена.

А успехов в этом месте хватает и будет еще больше. Уже сейчас Дворец спорта "Венето Sport" является важным местом для украинского баскетбола - там проводят как тренировки, так и соревнования. В свою очередь, помогает развитию украинского баскетбола и ООО "Группа Венето", которую возглавляет Михаил Бродский - действующий глава Федерации баскетбола Украины.

Было/Стало

Было/Стало

"В наших планах - всесторонняя поддержка нашей детской баскетбольной академии, которую сегодня посещает более ста детей микрорайона "Отрадный". Мне очень приятно наблюдать, как в залах нашего спортивного комплекса тренируются дети, которые уже через 5-7 лет будут представлять Украину на международных соревнованиях", - отметила Светлана Неухацкая.

После ребрендинга Дворец спорта переживает позитивные изменения. С 1985 года там не было капитального ремонта, но сейчас планируется реконструкция, а критические моменты уже исправили:

Заменена аварийная система канализации;

Отремонтирована система отопления;

Заменены электрощитовые и проводка;

Расширен паркинг;

Проводится утепление крыши.

Ремонтные работы в Дворце спорта "Венето Sport"

Ремонтные работы в Дворце спорта "Венето Sport"

Ремонтные работы в Дворце спорта "Венето Sport"

Ремонтные работы в Дворце спорта "Венето Sport"

Новая кровля в Дворце спорта "Венето Sport"

В дальнейших планах - полная реконструкция фасада, облагораживание прилегающей территории и модернизация фитнес-клуба, который расположен на 5-6 этажах Дворца спорта.

"Общая цель Дворца спорта "Венето Sport" и общества "ГРУППА ВЕНЕТО" - внедрение культуры здорового сна и спортивного образа жизни среди наших соотечественников. Ведь, согласитесь, - без здорового сна невозможно достичь успехов в спорте!", - подчеркнула Светлана Неухацкая.

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