Главная Новости
28 декабря • обновлено в 17:43
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Баскетбольное будущее Украины: спорткомплекс "Меридиан" стал Дворцом спорта "Венето Sport"

30
Читать материал на украинском

ООО "Группа Венето" дала второе дыхание спорткомплексу "Меридиан", который теперь носит название Дворец спорта "Венето Sport". Теперь дворец ждет реконструкция, а после - ведущее место в развитии баскетбольного спорта в Украине.

ООО "Группа Венето" формирует культуру сна в Украине уже 26 лет, разрабатывая и выпуская ортопедические матрацы, диваны и прочие аксессуары для ежедневного сна. По мнению директора Дворца спорта Светланы Неухацкой, здоровый сон - это одна из ключевых составляющих успеха спортсмена.

А успехов в этом месте хватает и будет еще больше. Уже сейчас Дворец спорта "Венето Sport" является важным местом для украинского баскетбола - там проводят как тренировки, так и соревнования. В свою очередь, помогает развитию украинского баскетбола и ООО "Группа Венето", которую возглавляет Михаил Бродский - действующий глава Федерации баскетбола Украины.

Было/Стало

Было/Стало

Было/Стало

Было/Стало

"В наших планах - всесторонняя поддержка нашей детской баскетбольной академии, которую сегодня посещает более ста детей микрорайона "Отрадный". Мне очень приятно наблюдать, как в залах нашего спортивного комплекса тренируются дети, которые уже через 5-7 лет будут представлять Украину на международных соревнованиях", - отметила Светлана Неухацкая.

После ребрендинга Дворец спорта переживает позитивные изменения. С 1985 года там не было капитального ремонта, но сейчас планируется реконструкция, а критические моменты уже исправили:

  • Заменена аварийная система канализации;

  • Отремонтирована система отопления;

  • Заменены электрощитовые и проводка;

  • Расширен паркинг;

  • Проводится утепление крыши.

Ремонтные работы в Дворце спорта "Венето Sport"

Ремонтные работы в Дворце спорта "Венето Sport"

Ремонтные работы в Дворце спорта "Венето Sport"

Ремонтные работы в Дворце спорта "Венето Sport"

Ремонтные работы в Дворце спорта "Венето Sport"

Ремонтные работы в Дворце спорта "Венето Sport"

Ремонтные работы в Дворце спорта "Венето Sport"

Ремонтные работы в Дворце спорта "Венето Sport"

Новая кровля в Дворце спорта "Венето Sport"

Новая кровля в Дворце спорта "Венето Sport"

В дальнейших планах - полная реконструкция фасада, облагораживание прилегающей территории и модернизация фитнес-клуба, который расположен на 5-6 этажах Дворца спорта.

"Общая цель Дворца спорта "Венето Sport" и общества "ГРУППА ВЕНЕТО" - внедрение культуры здорового сна и спортивного образа жизни среди наших соотечественников. Ведь, согласитесь, - без здорового сна невозможно достичь успехов в спорте!", - подчеркнула Светлана Неухацкая.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги