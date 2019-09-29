Банковские переводы украинцев возьмут под колпак: кого коснется

В Украине Кабмин планирует запретить банковские переводы без открытия счета. Соответствующие изменения описаны в законопроекте №2179.

Как только народные депутаты примут предложенные правительством инициативы, все финучреждения страны при переводе денег от одного человека другому должны будут сопровождать транзакцию данными, дающими исчерпывающее представление об отправителе и получателе средств, сообщает UBR.

Власти смогут узнать:

Фамилию, имя и отчество.

Номер счета или уникальный номер операции.

Один из дополнительных параметров: место проживания, номер и серия паспорта, идентификационный номер, дату и место рождения.

О втором достаточно будет указать ФИО, а также номер счета или идентификатор транзакции.

Исключение составят операции до 30 тыс. грн, осуществляемые при помощи электронных платежных средств. Их можно будет осуществлять с указанием лишь номера счета или платежной карточки, а также идентификатором транзакции. Такую оговорку законотворцы предусмотрели лишь для того, чтобы не остановить работу многочисленных посредников в сети интернет и компаний-операторов платежных терминалов.

Но само послабление носит временный характер: посредник все равно в течение 3-х дней должен запросить недостающую информацию у банка-владельца карты. Все собранные данные субъекты первичного финансового мониторинга должны будут тщательно хранить, на случай, если те понадобятся "старшему" контролеру.

Пренебрегать новыми правилами финансистам будет не с руки. В правительстве предлагают установить штраф за нарушение указанных выше порядков от 3,4 до 5,1 тыс. грн за каждый выявленный случай.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине, согласно зарегистрированному "Слугой народа" законопроекту, проведут тотальную проверку пенсионеров и всех, кто получает выплаты от государства.

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