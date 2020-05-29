"Банк для села" от "Укрпочты": СМИ раскрыли участие оскандалившегося "Укркарт" и масштабные риски

Скандальная компания "Укркарт", название которой фигурирует в целом ряде уголовных дел, примет участие в преобразовании "Укрпочты" в "банк для села". При этом почтовый оператор будет осуществлять финансовые услуги по особым правилам. Если банки подвергаются финансовому мониторингу, выполняют жесткие требования НБУ, то "Укрпочта" не будет должным образом контролироваться, что создает риски отмывания средств.

Об этом говорится в публикации издания "Апостроф". Как выяснили журналисты, партнером почтового оператора "Укрпочта" в рамках банковской реформы была определена компания "Укркарт".

"Не слишком прозрачная структура, судебные иски, даже не вчерашнее программное обеспечение, претензии госбанков – это усиливает негативное отношение к союзу "Укрпочты" и "Укркарт", которую называют "прокладкой для вывода средств", – пишут журналисты.

В частности, отмечается, что компания фигурировала в ряде расследований, которые связаны с Алексеем Омельяненко, который якобы был собственником "Укркарта". Так, в рамках производства №42014100000000598 был проведен обыск квартиры главы правления "УкрКарт", в рамках №42016000000001183 обыскивались помещения "Укркарт". А в рамках производства №12015100040006353 "Укркарт" подозревается в использовании служебного положения, чтобы перечислить 4,2 млн грн "Укртранс-Груп ЛТД" якобы за разработку программного обеспечения.

В 2019 году конечным бенефициаром компании стал Игорь Фисун, пишет издание. По нему также есть уголовные производства: в постановлении суда по делу №757/18171/19-к отмечается, что "граждане Украины, через сеть подконтрольных структур и физлиц в 2011-2018 организовали схему по переводу средств, полученных незаконным путем от деятельности электронных казино и букмекерских контор. Установлено, что в 2018-2019 неизвестные создали ряд юридических лиц с целью прикрытия противоправной деятельности, направленной на формирование безосновательного налогового кредита предприятиям.

"Эксперты финансового сектора, банковские аналитики, и, прежде всего, банкиры - крайне обеспокоены таким шагом. Ведь наделение "Укрпочты" банковскими функциями, да еще и на льготных условиях – наверняка создаст неравную конкуренцию с этим игроком, который выйдет на чужое поле, но играть будет по своим правилам", – говорится в материале. .

"Укрпочта" получит куда более выгодное положение, чем другие игроки: у почтового оператора будут все преимущества для ведения бизнеса. "А вот ответственности при этом – почти ноль. Ведь законом не предусмотрено наличие лицензии, особых требований к капиталу, ликвидности и прочих, которые предъявляются к обычным игрокам рынка. Это ведет к прямым потерям конкурентов "Укрпочты" из-за неравных условий. Кроме того, при таких раскладах, эта госкомпания будут играть в "одной песочнице", с другими госбанками, что неизбежно приведет к уменьшению доходов каждого из них. Как следствие – потеряет госбюджет"

Еще одна проблема – риски отмывания денег из-за низкой экспертизы в финмониторинге. "Укрпочта" неизбежно превратиться в главный инструмент по отмыванию криминальных денег. Банки годами выстраивают процессы противодействия этому, тратят на это колоссальные бюджеты. И вряд ли "Укрпочта" осилит эту "науку" в кратчайшие сроки", – утверждает Апостроф.

Как ранее писал OBOZREVATEL, первый же шаг "Укрпочты" в сторону преобразования в почтовый "банк" завел компанию в эпицентр скандала. Для того чтобы создать сеть из пяти тысяч POS-терминалов, "Укрпочта" согласилась заплатить 215 млн грн за услуги процессинга компании "УкрКарт", которая фигурирует в компрометирующих ее уголовных делах.

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