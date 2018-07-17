Еврономера в Украине: в новом законе нашли ловушку для водителей

Водители автомобилей на еврономерах, которые не соответствуют экологическому стандарту Евро-5, в случае принятия закона о новых правилах ввоза и регистрации авто окажутся под угрозой больших штрафов.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV юрист Ольга Николаенко.

Эксперт объяснила, что будет с авто, которые не соответствуют прописанным в законопроекте критериям (не старше 2014 года, стандарт Евро-5), но уже определенный период пребывают на территории Украины.

"В закон о некоторых вопросах ввоза в Украину и регистрации транспортных средств в первом чтении внесены изменения относительно первой государственной регистрации в том числе. По Евро-5 у нас написано, что он действует с 1 января 2016 года, за исключением транспортных средств, произведенных в Украине или ввезенных на таможенную территорию Украины до 31 декабря 2015 года включительно", - сказала юрист.

"Получается, что человек, который захочет здесь растаможить иностранное транспортное средство, по умолчанию соглашается с тем, что ввез его до 31 декабря 2015 года, чтобы на него стандарты Евро-5 не распространялись. Но возникает второй вопрос - как же штрафы? Законопроектом вводятся штрафы, и если человек по умолчанию согласится с тем, что он уже длительное время здесь пользуется транспортным средством, то он автоматически "вешает" на себя соответствующие протоколы на большое количество штрафов. Других вариантов я здесь не вижу", - отметила она.

Николаенко допустила, что по каждому человеку придется ожидать отдельных запросов и разъяснений от органов регистрации.

"Тогда ему необходимо обратиться с соответствующим обращением в органы регистрации, может ли он после растаможки поставить этот автомобиль на учет, и исходя из того или иного ответа действовать. По-другому я не вижу практических механизмов реализации этого законопроекта", - пояснила она.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что Верховная Рада приняла за основу законопроект, который значительно увеличивает штрафы за нарушение таможенных правил. Причем штрафы придется платить и водителям, которые сели за руль неоформленной машины. Штраф – до 17 тыс. грн, или лишение прав на год. Тем, кто привез в Украину автомобиль на еврономерах и передал его в третьи руки, грозит штраф в размере 17 тыс. грн. Если пройти регистрацию не за 30 дней, как это положено, а опоздать на месяц – штраф 85 тыс. грн, больше месяца – 170 тыс. грн.