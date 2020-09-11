Американская компания отказалась от поставок газа в Украину

Американская компания Louisiana Natural Gas Exports отказалась от сотрудничества с Украиной, которое предусматривало долгосрочные поставки сжиженного природного газа в объеме около 5 млрд кубометров в год.

Эту информацию подтвердила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, сообщил "Интерфакс-Украина"

"Действительно, был отказ, никакого дополнительного общения после этого не было", – сказала Буславец.

Глава Минэнерго уточнила, что новой информации по этому вопросу нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Украина и США договорились о поставках через Польшу сжиженного газа для его дальнейшей транспортировки в ​​европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ.

В начале мая Кабмин подписал меморандум о сотрудничестве с компанией Louisiana Natural Gas Exports по поставкам сжиженного газа в Украину из США.

Но позже выяснилось, что Louisiana Natural Gas Exports имеет налоговую задолженность в США.

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