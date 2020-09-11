Американская компания отказалась от поставок газа в Украину

Американская компания Louisiana Natural Gas Exports отказалась от сотрудничества с Украиной, которое предусматривало долгосрочные поставки сжиженного природного газа в объеме около 5 млрд кубометров в год.
Эту информацию подтвердила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, сообщил "Интерфакс-Украина"
"Действительно, был отказ, никакого дополнительного общения после этого не было", – сказала Буславец.
Глава Минэнерго уточнила, что новой информации по этому вопросу нет.
Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Украина и США договорились о поставках через Польшу сжиженного газа для его дальнейшей транспортировки в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ.
В начале мая Кабмин подписал меморандум о сотрудничестве с компанией Louisiana Natural Gas Exports по поставкам сжиженного газа в Украину из США.
Но позже выяснилось, что Louisiana Natural Gas Exports имеет налоговую задолженность в США.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!