А пока в стране "большие перемены", жулики и воры гребут под себя ускоренными темпами. Только если наши налоги и дальше будут разворовываться, то зачем тогда государству объявленная фискализация, чтобы больше украсть?

Не буду перечислять грозные для законопослушного бизнеса многочисленные силовые структуры, включая Державна аудиторська служба України, но кому интересно, ловите очередную тендерную историю.

Привычный и тупой беспредел. Відділ освіти Сихівського та Личаківського районів управління освіти Львівської міськради решил разыграть междусобойчик на пол ляма, но сделал это крайне нагло.

Не буду долго грузить подробностями, но наше предприятие "ТК-Домашний Текстиль", одного из крупнейших отраслевых производителей, сносят, как и остальных, и объявляют победителем "своих" с ценой выше нашей почти на 100%! . Все, как обычно. Лохи потом бюджет наполнят, не впервой. Я бы даже не стал писать, если бы не одна из двух причин отклонения, которая просто вопиюща по своему дремучему непрофессионализму.

Оказывается в нашем тендерном предложении в протоколе испытаний ткани, предусмотренном в тендерной документации плотность бязи не соответсвует требованиям заказчика. В его представлении бязь должна иметь плотность 300 г/м.2, а у нас по протоколу 149 г/м.2.

Однако есть небольшое но. Нигде в мире не производится бязь с такой плотностью! 149 г/м.кв. - это ГОСТ-я плотность 100% х/б ткани с бязевым переплетением. С плотностью З00 г/м.кв. - это будет уже не бязь, а почти брезент и такую бязь не сможет сделать никто, нет в мире таких технологий. Готов поспорить с заказчиком на возбуждение уголовного производства! Или я пойду по статье "клевета" или львовские решалы за воровство из бюджета!

Впрочем победителю этого наглядного тендера не привыкать воровать на госзакупках. Хотя не журналист-расследователь, но решил поинтересоваться.

Как оказалось, в данной ситуации мы имее дело не просто с шайкой мелких местных решал, а с достаточно крупной тендерной мафией, сфера деятельности которой распространяентся на всю Львовскую обл.

​Победитель ПП "ТОВАРНА БАЗА" пришёл на тендер по закупке изделий домашнего текстиля не один, а с другом - ТзОВ "Продукти для всіх". Их дружба оказалась настолько крепкой, что и поставщики текстильной продукции у них общие, и заявки в одну и ту же лабораторию на исследование образцов они "заносят" вместе в один день, а их протоколы испытаний со случайными порядковыми номерами 592/л и 593/л – оба от 29.07.2019г. смешались в тексте друг с другом. Все это прослеживается из документов ТП, размещенных на сайте Рrozorro. Обе фирмы родились в ноябре 2018 г., вместе участвовуют в тендерах и делят их пополам. Всего за пол года дружбы смогли они получить 387 госконтрактов на общую сумму около 72 млн. грн., и все это с самым широчайшим ассортиментом и не выходя за пределы Львовской обл.!

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

В общем очень надеюсь, что одеяла, выигранные этой шайкой-лейкой, куда входят чиновники, силовики и бизнес-решали, станут им костью в горле...

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