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3 января • обновлено в 10:57
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Акции Apple побили новый рекорд: стала известна стоимость гиганта

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Цена акций американской компании Apple впервые превысила отметку $300 (более 7100 грн).

Рекорд был побит в четверг, 2 января, при закрытии торгов на бирже – ценные бумаги компании подорожали на 2,3%. Их цена составила $300,35, сообщает Financial Times.

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Издание связывает успех Apple с тем, что она договорилась о сотрудничестве с бывшим исполнительным директором компании HBO Ричардом Плеплером, который будет выпускать видеоконтент для нового потокового сервиса Apple TV+. Это успокоило инвесторов, которые ранее опасались, что спрос на iPhone начал падать.

"Акции Apple впервые достигли $200 в августе 2018 года, а с 2009 года их стоимость выросла почти в десять раз", – сообщило издание.

Apple – самая дорогая компания в США. Ее акции стоят порядка $1,33 трлн. Акции Microsoft стоят $1,23 трлн.

Акции Apple выросли

Акции Apple выросли

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2019 года после презентации новых iPhone 11 стоимость американской компании Apple превысила $1 трлн.

В начале ноября 2019 года состояние главы компании Tesla Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд после того, как стоимость акций выросла на 24%.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Презентация Apple
Место
США
Теги
iPhone Apple
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