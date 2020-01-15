80 тысяч на решение бытовых проблем: сколько получили подчиненные Криклия в декабре

Заработная плата министра инфраструктуры Владислава Криклия за декабрь составила 44 тыс. гривен, тогда как его заместителям заплатили по 79-102 тыс. гривен.

При этом госсекретарь министерства заработал в 5 раз больше министра. Об этом говорится в ответе Министерства инфраструктуры, передают "Українські новини".

"Сумма средств, начисленная Криклию в декабре, составила 44 038 гривен, из них должностной оклад составил 11 428 гривен, надбавка за выслугу лет – 1 714 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн – 2 286 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 1 814 гривен, командировочные – 6 923 гривны, надбавка за интенсивность труда – 11 428 гривен, премия за октябрь 2019 года – 8 000 гривен, индексация – 543 гривны", – говорится в публикации.

Криклий заплатил 8587 гривен налогов, так что на руки он получил 35451 гривен. Его заместители в декабре получили от 13 тыс гривен (уволенная Александра Клитина), до 79-102 тыс гривен.

Государственный секретарь министерства инфраструктуры Андрей Галущак получил более, чем в 5 раз больше своего шефа – 236 863 гривен. В частности, ему начислили помощь к отпуску 80 276 гривен и помощь на решение социально-бытовых проблем – 80 276 гривен.

Зарплата министра

Как сообщал OBOZREVATEL, министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов недавно вновь пожаловался на зарплаты в Кабмине, посетовав, что заместители министров увольняются из-за низких окладов. По его словам, таксисты зарабатывают больше, чем чиновники.

Милованов пожаловался также на свою заработную плату, заявив, что должен получать от $5000 до $10 000. Министр указал, что зарплаты, которые сейчас существуют в Кабмине, "толкают на коррупцию".

Премьер-министр Алексей Гончарук поддержал инициативу повышения зарплат членам правительства.

В Кабинете министров Украины подняли минимальный оклад, который будут получать украинские топ-чиновники.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко в декабре 2019 года получил 234 тыс. гривен зарплаты. При этом за ноябрь он заработал в 3,5 раза меньше – 68,2 тыс. гривен.

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