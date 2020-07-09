102,6%: в условиях кризиса Харьковщина перевыполнила бюджет

Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер заявил, что сводный бюджет региона был выполнен за первое полугодие.

По его словам, плановых показателей удалось достичь всего за 6 месяцев, за это время в общий фонд сводного бюджета поступило 9,3 миллиарда гривен, также пополнился и общий фонд областного бюджета –туда поступил 1,4 миллиарда.

Как отметил Кучер, Харьковская область последовала современной мировой практике сокращения расходов в условиях кризиса и благодаря этому в регионе удалось стабилизировать экономическую ситуацию.

"После того, как экономическое положение в области и стране изменился, мы вынуждены были пересмотреть наш бюджет – его нужно было урегулировать и сбалансировать. В результате за январь-июнь 2020 достигнуты плановые показатели. Так, в общий фонд сводного бюджета области поступило 9,3 млрд. гривен (это 102,6% к плану). Эта цифра больше, чем в прошлом году за такой же период. В общий фонд областного бюджета поступило 1,4 млрд. грн. Это 101,9% к плану", – сказал председатель ХОГА.

Также в областной администрации отметили, что руководство Харьковской области оказывает максимальную поддержку бизнесу и предприятиям, которые являются основными плательщиками налогов, из которых и наполняется бюджет. Благодаря тому, что в регионе созданы комфортные условия для бизнеса, в период кризиса предприятия смогли продолжить свою работу и даже нарастить мощности. Об этом свидетельствует увеличение поставок электроэнергии, которые увеличились на 25,6%, в том время, когда средний показатель по Украине составил 6,9%