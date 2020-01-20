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20 января • обновлено в 09:38
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/ Рынки и компании

В Украине провели масштабную проверку сливочного масла

7.3т
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В Украине среди производимого сливочного масла каждая пятая пачка оказалась фальсификатом.

Об этом сообщает Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Для исследования были отобраны образцы масла в торговых сетях в четырех регионах Украины: Сумах, Черкассах, Новой Одессе (Николаевская область) и в Калуше (Ивано-Франковская область). Всего было взято 77 образцов (231 пачка). Среди представленных образцов 28 были украинские и 2 немецкие.

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В результате исследование показало, что 16 отобранных образцов масла – это фальсификат: Сумы – 3 образца; Новая Одесса – 2; Черкассы – 3; м. Калуш – 8.

Так, Ивано-Франковский гормолзавод выпустил масло, что половина состава – заменители. Богодуховский завод на Харьковщине в масло добавил 75% немолочных жиров.

Сливочное масло

Сливочное масло

В Одесской области в городе Килия произвели масло, где обнаружилось 92% немолочных жиров. В масле названием "Апрель", что сделали в Каневе – 87% немолочных жиров. А масло, что произвели в Днепре ООО "Интермол" оказалось на 100% поддельным. Такой же подделкой оказалась продукция "Николаевмолпрома", где анализ показал 100% фальсификат.

Три пачки из Сум показали чистое масло, две другие – с примесями (10%). Отметим, что все образцы из разных партий, но изготовлены на Староконстантиновском заводе на Хмельнитчине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области задержали крупную партию фальсифицированной водки.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
фальсификат продукты
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Скакол такой, он за гроши и мать родную продаст, а не то что продукты фальсифициррвать, або, гроши есть гроши))
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Mihaylow Stanislav
Mihaylow Stanislav
О привет, привет!!! Русотуристо на работе. Приятно видеть целыми и невредимыми. Что то маловато, всего 4??? Остальные подтянутся?? Сюрприз будет? Ну подождем еще пару человек и после начнем ............
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Юг Руси
Юг Руси
Крымчане в очередях на границе стоят, за "натуральными", "вкусными" и "полезными" укроинскими продуктами! )))
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