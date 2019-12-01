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1 декабря • обновлено в 22:18
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Два сценария: аналитик объяснил, к чему приведет скачок биткоина

7.9т
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Среднерыночная стоимость биткоина выросла до 7790 долларов. За сутки курс криптовалюты взлетел на 3,5%.

Криптовалютный аналитик Ювал Гов заявил, что на этой отметке находится линия сопротивления биткоина, передает CryptoPotato.

Дальнейшее подорожание позволит биткоину вырасти до 8000 долларов, а в среднесрочной перспективе и до 8300 долларов.

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Однако, по его словам, существует и вероятность снижения стоимости главной криптовалюты.

Аналитик отметил, что линия поддержки монеты проходит на отметке в 7400 долларов.

Если цена опустится ниже данного уровня, то она продолжит падать до 7000 долларов.

Дальнейшее подорожание позволит биткоину вырасти до 8000 долларов, а в среднесрочной перспективе и до 8300 долларов

Дальнейшее подорожание позволит биткоину вырасти до 8000 долларов, а в среднесрочной перспективе и до 8300 долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов.

По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Криптовалюты
Место
Украина
Теги
криптовалюта биткоин
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