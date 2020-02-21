Два Lexus и Audi: раскрыта декларация Мунтяна, погоревшего на взятке

Глава Черновицкого облсовета Иван Мунтян, который является фигурантом дела о вымогательстве и взяточничестве, задекларировал в 2019 году два автомобиля Lexus, Audi Q7 и дом в Черновцах.

Такая информация указана в его декларации. Отмечается, что у Мунтяна и его семьи увеличилось количество недвижимости. Его жена указала новый жилой дом в Черновцах на 83 кв. м, которым она безвозмездно пользуется с сентября 2019 года.

Также Мунтян вместе с сыном начали ездить на двух автомобилях Lexus, один из которых стал собственностью сына, а жена чиновника начала пользоваться автомобилем Audi Q7.

Кроме того, как и в прошлом году, председатель Черновицкого облсовета на двоих с женой задекларировали в собственности 6,5 гектаров земли, расположенной в селе Каменка Глыбоцкого района. С недвижимости в Мунтяна остались задекларированными дом рыбака площадью 43 кв. м и склады площадью почти 1400 кв. м, которые принадлежат его жене.

Кроме того, Мунтян, как и в 2018 году, владеет двумя объектами незавершенного строительства - жилым домом на 650 кв. м и домом отдыха на 500 кв. м.

Иван Мунтян ukrinform.ua

С ценного движимого имущества Мунтян задекларировал швейцарские наручные часы Perrelet, кольцо с мелкими драгоценными камнями и две шубы, принадлежащих его жене.

Доходы ни у самого чиновника, ни у его жены существенно не выросли. Мунтян в 2019 году заработал почти 800 тыс. гривен заработной платы. Это примерно на 150 тыс. гривен больше, чем в прошлом году, а жена чиновника задекларировала 165 тыс. гривен дохода от предпринимательской деятельности (в 2018 году было 120 тыс. гривен).

В 2019 году чиновник задекларировал 200 тыс. гривен, 18 тыс. долларов и 9 тыс. евро, а жена чиновника имеет лишь 312 тыс. гривен, 22 тыс. долларов и 10 тыс. евро.

Правда, в 2018 году Мунтян не задекларировал никаких расходов, а уже 2019 он декларирует почти три миллиона гривен расходов, половину из которых семья буковинского чиновника потратила во время отдыха в Румынии и США. Остальные деньги пошли на ремонт и содержание недвижимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ивану Мунтяну 4 февраля сообщили о подозрении в получении взятки в размере 180 тысяч долларов.

Позже стало известно, что группа депутатов от партии “Батьківщина” хочет взять на поруки главу Черновицкого областного совета.

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